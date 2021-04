Leyenda de la NBA ofrece fuerte critica hacia LeBron James ¿qué dijo?

En la era del superequipo, los Brooklyn Nets both encajan y resaltan. Con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving como su Big Three, la ofensiva de los Nets ha podido demostrar que compiten con los mejores de la historia de la NBA.

Pero estos superequipos de la NBA de la era moderna son creados por la influencia de sus superestrellas, algo que no es bueno para el juego, de acuerdo a un integrante del Salón de la Fama.

Dr. J sale contra LeBron

Julius Erving, la leyenda de los Nets y Sixers, fue el invitado este semana en el podcast Posted Up de Yahoo! Sports con Chris Haynes. Erving hizo una lista de sus dod equipos ideales de la NBA. Esta decisión consistió de 10 jugadores en total: cinco en su primer equipo y cinco en el segundo.

El primer equipo de Erving’ tuvo a Jerry West, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Bill Russell y Elgin Baylor. Su segundo equipo incluyó a Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar.

La ausencia en esas listas de la estrella de los Lakers star, LeBron James, resaltaba. Uno tiene que tener en cuenta que LeBron ha participado en 17 Juegos de Estrella de manera consecutiva, es un cuatro veces MVP de la NBA, cuatro veces campeón y ganó el título del más valioso en la final en cuatro ocasiones.

En vez, lo ve como más importante es cómo LeBron ha buscado su grandeza, en la mente de Erving.

“Este jugador ha sido el que ha liderado la carga para formar superequipos cuando ayudó a formar a Miami,” dijo Erving sobre James. “Formó un equipo en Cleveland y también en Los Ángeles. Puede escoger su propio equipo. No voy a escoger a su equipo.”

Next on Posted Up w/ Haynes Pod is legendary Hall-of-Famer Julius Erving, known as Dr. J. Shares old fight stories, players he looked up to, the afro, importance of dunks, how 3s were used, his all-time top players & more. 🎧: https://t.co/hy7FHN3ig7 🎥: https://t.co/iPRU92qV5D pic.twitter.com/53vEjcQUFj — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 27, 2021

Dr. J criticado en redes sociales

Obviamente, los comentarios de Dr. J sobre LeBron y su exclusión de su equipo ideal fue criticado en redes sociales.

Dr. J really had to survive the superteamiest era of all time, even played on one himself only for him to say LeBron (the only current legend that even has DR J top 5) led the charge of super teams. Lmaooo — NBA/Paint 🎨 (@NBAPaint1) April 27, 2021

Some of them old heads can’t even hide it no more! SMH https://t.co/EffuGHpq5p — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 28, 2021

Just saw the Dr. J comment and I must say I disagree. His 1977 76ers can very well be considered the first SUPERTEAM, its just they underachieved and was upset by the Blazers and Bill Walton. His 83 team had himself, Moses, Mo Cheeks, Bobby Jones &Andrew Toney Thats a HOF squad — LeVelle Moton (@LeVelleMoton) April 28, 2021

I’m sorry….. Lakers: 6 chips in the 80s

Bulls: 6 chips in the 90s

Celtics: 9 chips in the 60s …………how does this make sense Dr. J? How? pic.twitter.com/foi8clXvMT — DJ ⚫️⚪️ (@kingdj_5297) April 28, 2021

Hasta causó que Max Kellerman saliera a criticar a Erving mientras refutó su argumento durante el programa First Take de ESPN.

"Dr. J this is ridiculous! … Let’s look at that Sixers team [Julius Erving] won a championship with … THAT'S a super team!"@maxkellerman on Dr. J leaving LeBron off of his top two all-time NBA teams. pic.twitter.com/9AcoIZ52sS — First Take (@FirstTake) April 28, 2021

“Dr. J, esto es ridículo. ¿Qué importa si un gerente general arma un equipo o lo hace un jugador?” dijo Kellerman. “Dr. J fue el mejor jugador de la ABA. Fue el más valioso de la ABA. Fue campeón en la ABA. Fue el máximo anotador de la ABA. Está entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero veamos el equipo en el que ganó el título con los Sixers.”

La alineación titular de los 76ers durante la temporada 1982-83 season, cuando ganaron el título de la NBA, incluyó a dos itegrantes del Salón de la Fama además de Erving: Moses Malone y Maurice Cheeks. Además Andrew Toney, otro titular de ese equipo, fue All-Star en dos ocasiones.

“Ese es un super equipo,” dijo Kellerman. “Múltiples MVPs, múltiples All-Stars. ¿Qué importa si un gerente general o un jugador arman el equipo?

“Puedes colocar a una combinación de jugadores en tu equipo ideal. Hay dos jugadores que siempre tiene que estar: Michael Jordan y LeBron James. Esos dos tienen que estar en todos los equipos ideales.

“Pero el primer equipo (de Erving), esos son jugadores que (Erving) idolatraba cuando era chico, porque vemos a esas personas de manera mitológica. Los otros son jugadores que vio y enfrentó hacia el final de su carrera y los respeta. Los nuevos jugadores, él no siente lo mismo por ellos.”

