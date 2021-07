En Colombia siguen las quejas por la eliminación en la semifinal de la Copa América. El partido por el tercer lugar pudo dar un poco más de consuelo, pero para algunos la derrota ante Argentina fue una que estuvo muy Además en varios círculo no para de retumbar el nombre de Emiliano Martínez.

Unos siguen con el enojo de lo que En esta ocasión, la Red de Veedurías decidió presentar un reclamo ante la CONMEBOL por la ‘violencia simbólica’ del guardameta ‘que actualmente milita en el Aston Villa.

Para varios en Colombia, la manera en la cual el guardameta argentino manejó el tema de los penales fue tomado como “una vulgaridad” en vez de criticar la manera en la que los jugadores colombianos ejecutaron los penales en la tanda que terminaron perdiendo y elevando a Martínez como el gran héroe del partido semifinal.





Play



Video Video related to se levantó una queja contra emiliano martínez: ¿podrá jugar ante brasil? 2021-07-10T12:12:03-04:00

La queja fue hecha por el abogado colombiano Pablo Antonio Bustos Sánchez, quien representa como presidente y fundador a la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.

Red de Veedurías radicó queja a la Conmebol por Emiliano Martínez https://t.co/ojMF0AS8RC — RED DE VEEDURIAS DE COL -Pablo Bustos Sánchez (@redveeduriascol) July 9, 2021

En su cuenta oficial de Twitter, la entidad confirmó que radicó “la queja ante Conmebol por violencia simbólica de arquero argentino Emiliano Martínez – quien no debería jugar la final con Brasil- y el árbitro Jesús Valenzuela que debió expulsarlo en los cobros de los tiros penaltis en la semifinal Colombia vs Argentina”.

V2 @redveeduriascol radica queja ante @CONMEBOL por violencia simbólica de arquero argentino Emiliano Martínez – quien no debería jugar la final con Brazil- y el árbitro Jesús Valenzuela que debió expulsarlo en cobro tiros penaltis en semifinal @FCFSeleccionCol vs @SeleccionArg pic.twitter.com/ayFUD0O9cQ — RED DE VEEDURIAS DE COL -Pablo Bustos Sánchez (@redveeduriascol) July 8, 2021

Por los improperios, distracción, violencia simbólica y la agresión verbal y psicológica de que fue objeto el seleccionado colombiano y particularmente quienes estuvieron a cargo de cobrar los penaltis con que se definía el paso a la final. Esta conducta antideportiva e irreglamentaria debe ser sancionada ejemplarmente tanto para el arquero como para el árbitro, quien debió inicialmente amonestar al menos al arquero argentino, exhibirle inicialmente la tarjeta amarilla y finalmente expulsarlo sin haberle permitido la participación en los cinco cobros de los penaltis.

En la estimación de la Red Ver, el guardameta de la selección Argentina no debería jugar la final ante Brasil y tendría que ser sancionado junto con el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, quien fue el que dirigió este partido.

El presidente de la red de veedurías señaló los gestos polémicos de provocación, distracción y desconcentración hacia los cobradores Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Miguel Borja y Edwin Cardona, como conducta antideportiva.

Cabe recordar que Cuadrado y Borja acertaron en sus penales sin ningún problema.

Martínez y Mina habían tenido un encuentro previo durante las eliminatorias mundialistas. El defensor colombiano del Everton y “Dibu” habían chocado en una jugada que terminó con el portero teniendo que ser llevado a un hospital local. Al final de cuentas no fue nada grave y estuvo listo para su eventual participación en Copa América.

Martínez se mantiene firme

Mientras tanto el guardameta argentino se mantiene enfocado en el partido del sábado en el que se enfrenta a Brasil en el Estadio Maracaná. Este también habló al respecto cuando se dirigió a los medios.

“La verdad, me da igual. En el futbol se dicen muchas cosas, dentro y fuera de la cancha. Es un partido de fútbol, esas cosas quedan en la cancha. Yo estoy concentrado en ayudar a los defensores. No voy a pensar si me escuchan o no. Se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual, ahora se escuchan cosas que antes no se escuchaban. Es normal en el fútbol”, dijo Martínez.

El exguardameta de Independiente y de Arsenal también habló sobre el tema de los penales y mencionó que estudió las tendencias de los ejecutantes previo al partido.

“Hicimos de todo, estudiamos al rival con los arqueros y el entrenador de arqueros, no nos basamos sólo en eso (sus provocaciones). Nos decían: ‘Enfrente eligen ustedes’. Yo decidí estudiar al rival y cómo se paraban. Yo sabía que les gustaba mirar, tuve que esperar hasta el final. Fue sólo impulsarme bien. Fue mi noche”.

Con esa actuación, Argentina terminó llegando a su quinta final desde que ha estado su actual capitán, Leo Messi en la selección albiceleste y buscarán su primer título a nivel mayores desde 1993.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?