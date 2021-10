Lesión de Patrick Mahomes: Detalles del actual estado del estelar jugador

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, abandonó el campo de juego durante el partido frente a los Tennessee Titans en la semana siete luego de un espantoso golpe en el cuarto cuarto en 4ta y 18 en territorio de los Titans.

A Mahomes lo tomaron de los pies y cuando se estaba cayendo sobre el terreno de juego se golpeó la cabeza, doblando su torso hacia atrás. Mahomes se vio mareado durante la transmisión luego de pararse. Varios de sus compañeros fueron a ayudarlo, y terminó en la carpa médica luego de la jugada.

https://twitter.com/DevclemNFL/status/1452359269962113029?s=20

La transmisión de CBS anunció varios minutos después que Mahomes había superado el protocolo de conmoción. Sin embargo, Mahomes quedó fuera del partido en las bandas sin su casco por el resto del partido.

Reid da información actualizada acerca de Mahomes

Luego del partido, el entrenador, Andy Reid, confirmó que Mahomes no sufrió una conmoción cerebral y que fue su decisión dejar a Mahomes afuera el resto del partido.

https://twitter.com/adamteicher/status/1452371318029144067?s=20

Reid agregó después que Mahomes, quien solo completó 20 de 35 pases por 206 yardas y una intercepción antes de salir del partido, que ́él está tratando de que las cosas funcionen. Somos todos parte de esto. Debo tomar mejores decisiones´, vía Nate Taylor, de The Athletic.

Reid también reconoció que el liniero defensivo Chris Jones se lesionó la ingle y que el profundo Tyrann Mathieu se lastimó las costillas. Sin embargo, aún se desconoce la gravedad de ambas lesiones.

Mahomes espera jugar en la semana ocho, se culpa por la derrota

Durante su conferencia de prensa, Mahomes les dijo a los reporteros, ´me siento bien ahora´, y que no espera perderse ningún partido.

“Ahora me siento bien. Era cuarta oportunidad, así que me estaban agarrando en vez de dejarme caer. Traté de lanzar el balón. Y por supuesto que todos vieron ese golpe. Me tomé mi tiempo para levantarme, pero me sentía bien. Hay que pasar por esas cosas, por los protocolos de conmoción cerebral, pero hice todo lo que pude para estar aquí [en el podio]”, dijo Mahomes, vía Vahe Gregorian, columnista de KC Star.

“Recuerdo todo de la jugada. Pero a veces te pegan tan fuerte que solo quieres quedarte acostado. Además, sucedió en cuarta oportunidad y me di cuenta en ese momento que íbamos a perder. Así que fue un día decepcionante y también fue decepcionante como lo terminé”.

El pobre desempeño dejó a los Chiefs con una marca de 3-4 y marcó el primer partido en la carrera de Mahomes como titular en el que Kansas City no pudo anotar por ninguna vía, una racha que había comenzado en la semana once de la temporada 2017, en una derrota en tiempo suplementario frente a los New York Giants por 12 a 9.

El próximo partido para los Chiefs será en la semana ocho, un partido en horario central en el Arrowhead Stadium el 1ro de noviembre frente a esos mismos Giants (2-5).

“Quiero ganar. Al fin y al cabo, solo quiero ganar… Todo ha sido espectacular durante estos últimos años, pero cuando quieres construir algo profundo, algo grandioso, vas a tener que pasar por momentos como este”, dijo Mahomes.

