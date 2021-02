ULTIMA HORA: Neymar descartado para la Champions League ¿cuándo regresa?

Uno de los enfrentamientos de morbo en los octavos de final no tendrá a uno de sus protagonistas más importantes. El jueves se confirmó que Neymar estará fuera alrededor de un mes después del golpe que recibió el brasileño en la victoria por 1-0 ante el Caen en el partido correspondiente a los 32avos de la Copa de Francia.

En el minuto 56 del partido, Neymar cayó después de una entrada fuerte por parte del jugador Steeve Yago. En esa jugada se sintió su muslo izquierdo y de inmediato fue reemplazado por Kylian Mbappé.

Al terminar el partido, ya se comenzaba a especular sobre el tiempo en el cual el jugador estará ausente pero no se confirmó hasta que la institución otorgó el parte médico indicando que se espera alrededor de cuatro semanas de baja.

Parte médico de Neymar Jr. https://t.co/fGPSHXzxaj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 11, 2021

Con este cronograma se perdería los partidos de liga contra Nice, Mónaco, Dijón y Burdeos además de los partidos ante el Barcelona. La baja de Neymar justo cae en el peor momento del equipo ya que buscan conseguir los tres títulos en los que están disputando al momento. También quieren ver si pueden tomar el último paso para ganar esa Champions en cual quedaron a un paso el año pasado.

Además esta es la época en la que Neymar siempre se suele ausentar durante las últimas temporadas para ser parte de las celebraciones de cumpleaños de su hermana. Se tiene que decir que también ha sido un momento en el que han coincidido algunas de sus lesiones importantes durante su paso por el PSG. Así que muchos lo tendrán en su foco por esa razón.

Las palabras de Pochettino

Muchos han criticado a Neymar durante su carrera por su exageración y hasta “actuación” después de recibir golpes. Pero lo que se tiene que admitir es que Neymar ha sido uno de los jugadores más golpeados en el mundo del fútbol. Esto fue lo que salió a criticar el técnico del PSG, Mauricio Pochettino. Después del partido el argentino reaccionó al decir que no quiere culpar “la manera que juega el rival” o “la manera que juega Neymar”. “Siento que a lo árbitros no protegen a los jugadores. Pero es solo un sentimiento,” admitió.

No hay regreso al Camp Nou

Al perder el enfrentamiento ante el Barça, Neymar se pierde la oportunidad de enfrentar al equipo al que dejó en el 2017 para llegar al cuadro parisino. El partido de ida hubiese sido la primer ocasión en que el exSantos llegara a jugar en el Camp Nou en casi cuatro años, pero eso ya quedó totalmente descartado.

Cabe recordar que Neymar fue la figura del partido en el que justo el Barcelona eliminó al PSG en los octavos de final del 2016, última ocasión en la que estos dos se enfrentaron.

Neymar sí estará listo para la fecha eliminatoria del mes de marzo cuando Brasil enfrente a Colombia y Argentina.

