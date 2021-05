Leo Messi y Luis Suárez de comida por Madrid [FOTOS]

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, se encontró con un gran amigo y excompañero de equipo Luis Suárez en un restaurante de la ciudad de Madrid este martes 18 de mayo. La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, fue quien compartió una foto de las dos superestrellas en un restaurante con el mensaje que decía: “Sumando momentos juntos”.

El internacional argentino decidió pasar su día libre dirigiéndose a la capital española para almorzar con el delantero del Atlético de Madrid, según informó el periodista Achraf Ben Ayad.

¡SE ENCONTRARON LOS AMIGOS! Leo Messi y Lucho Suárez, junto a sus esposas, se juntaron a comer en Madrid, previo a la definición de #LaLigaxESPN. 📸 SPORT pic.twitter.com/ThRBYioATp — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2021

La temporada del FC Barcelona y Messi ha terminado después de la derrota del domingo ante el Celta de Vigo la cual dejó a los catalanes sin poder ganar el título de la Liga. Sin embargo, el Atlético de Madrid de Luis Suárez podría coronarse campeón el próximo sábado.

Los rojiblancos se encaminan a la última ronda de partidos en la cima de la tabla dos puntos por delante del Real Madrid. Una victoria del Atlético ante el Real Valladolid entregará el título al conjunto de Diego Simeone, mientras que Los Blancos recibirán al Villarreal, finalista de la Europa League.

Suárez dijo que salir del Barça lo motivó

No hay duda de que Luis Suárez ha jugado un papel clave en la lucha por el título por parte del Atlético. El internacional uruguayo suma 20 goles en La Liga en 31 apariciones en 2020-21 para ayudar a llevar a los rojiblancos a la cima de la tabla de clasificación.

La última contribución de Luis Suárez fue un triunfo tardío contra el Osasuna en un partido dramático el pasado domingo. El conjunto de Simeone parecía dispuesto a ser derribado por el Real Madrid en la parte superior de la tabla después de ir un gol por debajo, pero dos goles al final aseguraron tres puntos vitales para el Atlético.

El exdelantero azulgrana habló antes del partido al Club del Deportista sobre cómo su salida del Camp Nou ha aumentado su motivación para la temporada 2020-21, según ha informado Marca.

“A todo el mundo le gustan los desafíos, y venir aquí fue un gran desafío para mí por muchas razones. El año pasado recibí críticas y se decía que ya no podía competir por grandes cosas, o que en el Barcelona no podía competir a un alto nivel”, dijo. “Y eso te crea un desafío a nivel individual ya que te hace querer seguir demostrando que estás entre la élite del fútbol al llegar al Atlético, [y demostrar] que hay una razón por la que he sido el tipo de jugador que tengo durante tantos años”.

El Barcelona puede tener algunos remordimientos por permitir que Luis Suárez se fuera a un club rival que cada año lucha por el título, aunque los fanáticos sin duda preferirían que el Atlético terminaran de primero al final de la temporada en lugar del Real Madrid.

¿Messi y Suárez terminarán en la MLS?

Luis Suárez también admitió una vez más que le gustaría jugar en la Major League Soccer antes de que finalmente cuelgue las botas. Se le preguntó al delantero sobre sus planes y dejó en claro que aún no está seguro de dónde terminará su carrera, según informó AS.

“Hace dos años me hubiera encantado retirarme en el FC Barcelona. Ahora estoy aquí con el Atlético de Madrid y estoy feliz de jugar aquí”, dijo. “Planeo seguir jugando un poco más y seguir rindiendo a un alto nivel y cuando llegue el momento de tomar una decisión lo decidiré porque en realidad es difícil predecir el futuro. Me gustaría jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe”.

Se ha especulado que Leo Messi y Suárez podrían reunirse en el Inter Miami de David Beckham una vez que termine su tiempo en La Liga. Sin embargo, la forma de ambos esta temporada sugiere que aún puede estar un poco lejos de llegar a la MLS.

Leo Messi ha superado a Suárez al anotar 30 goles en La Liga y parece que va a ganar el premio de Pichichi por octava vez. Según ESPN Argentina, el capitán permanecerá en el Barcelona una vez que expire su contrato actual y haya acordado una extensión de contrato por dos años más.

