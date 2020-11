Leo Messi le rinde tributo a Maradona en victoria del Barcelona [VIDEO]

El partido ante el Osasuna tuvo un aliciente particular para el Barcelona ya que el equipo le rendiría tributo a Diego Armando Maradona. En ese partido Leo Messi y el equipo hizo todo lo posible para hacerle justicia a un exjugador del club que dejó una huella tan grande en el fútbol mundial.

El Barcelona derrotó al cuadro rojillo con un convincente 4-0 en el cual el rendimiento colectivo del equipo tuvo mucho que ver.

La institutción blaugrana le hizo un tributo emotivo a Maradona que tuvo un gran impacto a nivel mundial, pero nada comparó con la actuación del equipo en el Camp Nou. En la cancha se vio a un reenergizado Leo Messi que estuvo mucho más involucrado en las acciones de juego del equipo.

Entre las actuaciones más destacadas, Griezmann parece dar señales que ya empieza a entender su puesto un poco mejor. El que también ya se mete más en el área es Martin Braithwaite quien anotó por segunda partido consecutivo.

Aunque en defensa, el gran problema es la lesión de Clement Lenglet en su tobillo. Si es que tiene que estar fuera de acción, el equipo no queda con centrales disponibles hasta que pueda regresar Ronaldo Araujo de su lesión.

El momento Messi

Messi estuvo muy activo en el partido. En el gol de Braithwaite, el argentino hizo un “homenaje” a la “Mano de Dios” intentando pegarle a un centro. Esto despistó a la defensa del Osasuna, dejándole el balón para que lo rematara el danés. El Barça había sido arrolladora durante todo el partido, pero la imagen del cotejo llegaría en el minuto 73 cuando el rosarino recibió un balón justo afuera del área, remata uy anota su primer gol que no fuese de penal esta temporada, su cuarto en total.

Pero en la celebración Messi se saca la camiseta y muestra una camiseta de Newell’s que Maradona usó durante su paso breve por “La Lepra”. Esto generó una gran reacción a nivel mundial además de una tarjeta amarilla por parte del árbitro Antonio Mateu Lahoz.

Acá invertído, increíble la similitud. pic.twitter.com/245LxL2moG — Manu Tejada (@MendocinoCapi) November 29, 2020

Lo que también hay que resaltar es la similitud que tiene este gol al que anotó Maradona en su primera aparición con Newell’s en 1993 en un partido amistoso ante Emelec.

Rueda de Prensa de Ronald Koeman FCB 4 Osasuna 0Rueda de prensa del entrenador del FCBarcelona Ronald Koeman tras la victoria del Barça ante los rojillos por 4-0 . Un partido que ha servido de homenaje a Maradona y en el que Messi ha marcado un gol con dedicatoria al astro argentino 2020-11-29T15:50:04Z

Con esta victoria, el cuadro catalán se encuentra ahora en el séptimo puesto de la tabla con 14 puntos. Hay que tener en cuenta que ellos tienen todavía dos partidos pendientes por disputar tras el aplazamiento de las dos primeras fechas de la liga.

Barcelona ya se prepara para el partido a mitad de semana en Hungría en el que ya puede darle un poco más de descanso a algunos de sus titulares al haberse asegurado, como también lo ha hecho la Juventus, un puesto en los octavos de final de la Champions.

