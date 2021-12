Messi envió conmovedor mensaje al ‘Kun’ Agüero tras su retiro del fútbol

Lionel Messi ha enviado un mensaje de apoyo a Sergio Agüero después de que el delantero azulgrana anunciara su retiro del fútbol profesional en una rueda de prensa llevada a cabo en el estadio Camp Nou de Barcelona, este miércoles 15 de diciembre de 2021.

Los dos jugadores son amigos muy cercanos y han jugado juntos para la Selección de Argentina, pero nunca para el mismo equipo. Leo Messi recurrió a las redes sociales y admitió que le duele ver a su amigo obligado a colgar “las botas”.

Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha. Con la gran alegría de levantar la Copa America hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo

Messi también miró hacia el futuro y le deseó lo mejor a Agüero en su entrada en una nueva etapa de su vida después de terminar prematuramente su carrera como jugador profesional.

Y agregó: “Ahora comienza una nueva etapa de tu vida y estoy convencido de que la vivirás con una sonrisa y con toda la ilusión que pones en todo. ¡¡¡Todo lo mejor en esta nueva etapa !!! Te quiero mucho amigo mío, ¡¡¡voy a extrañar estar contigo dentro de la cancha y cuando nos juntemos con la selección !!!”

Agüero explicó su decisión

Agüero se retira después de hacer solo cinco apariciones con los catalanes desde su fichaje de verano en una transferencia libre. El delantero se perdió el inicio de temporada por una lesión en la pantorrilla y luego se vio obligado a marcharse contra el Alavés en octubre de 2021 después de experimentar molestias en el pecho.

Posteriormente, el argentino fue diagnosticado con una arritmia cardíaca, y el Barcelona advirtió que se perdería los próximos tres meses de acción mientras se sometía a tratamiento y control.

Agüero dijo en una conferencia de prensa que había hecho todo lo posible, pero que no le quedó otra opción que retirarse debido a sus problemas de salud en curso, según informó The Guardian.

“Esta conferencia es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol. He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy difícil. La decisión que tomé la tomé por mi salud, por el problema que tuve hace un mes y medio”, dijo. “Estaba en buenas manos del personal médico que ha hecho todo lo posible y me ha dicho que lo mejor sería dejar de jugar. Así que hace 10 días tomé esa decisión. Quiero decirles a todos que hice todo lo posible para tener algo de esperanza, pero no hubo mucha”.

Agüero se retira después de una carrera fenomenal que lo vio marcar 427 goles en 786 partidos y ganar títulos con Atlético de Madrid y Manchester City. Su paso por el Barcelona fue breve, pero sí incluyó un primer gol del club ante el Real Madrid en El Clásico.





