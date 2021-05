Tertulia entre Messi y Suárez en el túnel de vestuarios [FOTO]

El exdelantero del FC Barcelona, Luis Suárez regresó al Camp Nou el sabado pasado para el partido de Liga del Atlético de Madrid contra el Barça que terminó en empate 0-0, por primera vez desde que se marchó en el verano pasado de la entidad azulgrana.

El partido le dio la oportunidad al internacional uruguayo de ponerse al día con algunos de sus ex compañeros y amigos. Luis Suárez fue visto después del partido, en el túnel hablando con Lionel Messi, Jordi Alba y Gerard Piqué en lo que fue una fotografía realmente llamativa.

A los aficionados sin duda les encantaría saber de qué estaban hablando los jugadores tras una temporada similar a una montaña rusa para los catalanes. Un emocionado Suárez dejó el Barça en septiembre y luego admitió que estaba “herido” por la forma en que se manejó su salida del club.

Un Leo Messi enojado también criticó al Barça por “echar” al delantero en una emotiva publicación en Instagram. Suárez ha ayudado al Atlético a llegar a lo más alto de la tabla en España, anotando 19 goles en 29 apariciones en La Liga.

El empate del sábado entre el Barcelona y el Atlético es un resultado que ninguno de los dos equipos habría querido pero que basta para mantener a los rojiblancos dos puntos por encima de los catalanes a falta de tres partidos por jugar aún.

El Barça aún puede ganar La Liga, pero necesita que tanto el Atlético como el Real Madrid se equivoquen y desaprovecharon la oportunidad de subir al primer puesto el sábado. Una victoria hubiera llevado a los catalanes un punto por encima de los rojiblancos, pero el empate 0-0 significa que el equipo de Ronald Koeman no ha logrado vencer a ninguno de sus rivales directos por el título en la campaña actual.

El resultado también ha vuelto a poner el futuro de Koeman en el centro de atención después de otro resultado decepcionante en un partido importante y podría tener un impacto en si permanecerá a cargo del equipo la próxima temporada.

El periodista José Álvarez informó que Leo Messi, Gerard Piqué y Alba se reunieron con el presidente Joan Laporta después del partido y discutieron el futuro del club. Curiosamente, la reunión tuvo lugar sin Ronald Koeman.

Koeman y el Barcelona vuelven a la jugar este martes 11 de mayo con un partido a domicilio en Levante y podrían llegar a lo más alto de la tabla temporalmente con una victoria ante el conjunto de Paco López. El Atlético juega contra la Real Sociedad el miércoles, mientras que el Real Madrid se enfrenta al Granada el jueves en otra semana agitada en la máxima categoría española.

Al técnico del Barcelona se le preguntó en una conferencia de prensa si tenía un mensaje para enviar a los aficionados antes de los últimos tres partidos del equipo esta temporada y estaba en actitud desafiante, según informó el periodista Jamie Easton.

Koeman dijo: “Todavía creemos en ganar el campeonato. Sabemos que no está en nuestras manos, pero hasta el último segundo haremos todo lo posible para ganarlo”.

