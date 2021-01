Messi quiere estar en la final de la Supercopa de España

Lionel Messi está en una carrera contrarreloj para llegar en forma a la final de la Supercopa de España que se jugará este domingo entre el FC Barcelona y el Athletic en Sevilla.

Debido a una lesión, el capitán del equipo se vio obligado a perderse la semifinal del pasado miércoles que jugó el equipo azulgrana ante la Real Sociedad, en la que el Barça ganó 3-2 en los penaltis después de que el partido terminara empatado 1-1 en la prórroga.

Leo Messi no estuvo en la sesión de entrenamiento del equipo el viernes y en cambio continuó su trabajo de recuperación individual, según Javier Miguel de AS. El capitán tiene una leve lesión en el tendón de la corva y se dice que es una “duda” para el próximo partido.

El FC Barcelona anunció el viernes que toda la plantilla viajará hacia Sevilla el sábado para enfrentar la final en el Estadio de La Cartuja. Ronald Koeman no dará a conocer su lista de convocados de 20 jugadores, sino hasta después de la sesión de entrenamiento.

Mañana viaja a Sevilla la totalidad de la primera plantilla , incluido Leo Messi. Hasta después del entrenamiento en la Cartuja no se conocerá la lista definitiva de los 29 convocados. Rueda de prensa a las 5,15 de Busquets y Koeman y entrenamiento a las 6 de la tarde

Esto significa que Leo Messi todavía tiene algo de tiempo para demostrar que puede estar listo para el partido, pero es poco probable que Ronald Koeman arriesgue a su ficha más importante, a menos que esté al 100%.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Los catalanes, por supuesto, esperarán tener a su capitán disponible para el partido en el que Koeman irá en busca de su primer trofeo, desde que asumió el cargo como entrenador del FC Barcelona en reemplazo de Quique Setien, el verano pasado.

El Barça se enfrentó al Athletic hace poco más de una semana por La Liga de España y le ganó 3-2 en el Estadio San Mamés. Leo Messi marcó dos goles, y luego del partido, Marcelino admitió que el capitán había marcado la diferencia entre los dos equipos, según informó Sport.

Tomo dos aspectos positivos. Estos primeros 20 minutos y la satisfacción del ver al equipo trabajando y peleando con el marcador en su contra. Eso me dice que los chicos lo querían y que el equipo mejorará.

Antes del partido se me pasó por la cabeza que esperaba que Messi no estuviera en su máximo nivel, pero así no fue. En algunos momentos podríamos haber hecho un poco más para detenerlo, pero fue el jugador más decisivo del partido.