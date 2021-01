¿Cuáles son los equipos a los que podría ir Messi?

Desde el pasado 1 de enero, Lionel Messi, se convirtió en agente libre para negociar con el club que el astro argentino desee, para poder incorporarse a este, en el verano de 2021, a coste cero desde el 1 de julio. Es decir, le quedan seis meses de contrato con el FC Barcelona, y la incertidumbre crece y crece cada día más.

La situación del club catalán no es la mejor en estos momentos, el equipo atraviesa por una crisis económica que no es un secreto, y a nivel futbolístico, ha tenido que realizar varias modificaciones, salir de jugadores importantes, y tirar de la cantera, algo, que le ha costado en algunos partidos, haciendo ver su debilidad al momento de jugar con grandes equipos de Europa, y hasta siendo complicado por equipos de La Liga local.

Esta situación, para un jugador de la talla de Lionel Messi, quien ya tiene 33 años, es algo frustrante, ya que el seis veces ganador del Balón de Oro, quiere ganar títulos, marcar goles, asistir y estar en la órbita de los mejores, algo que el Barça, no le está brindando. Además, Leo, ya mostró hace unos meses su deseo de cambiar de club. Por ello, de irse a un club con un proyecto deportivo interesante, a ¿cuál iría Messi? teniendo en cuenta que solo cuatro equipos tienen el músculo económico para pagar el salario de Leo Messi.

FC Barcelona

Tal y como pasó en el verano pasado, una de las opciones es quedarse en el FC Barcelona. Luego de que Messi tuviera claro su deseo de salir del FC Barcelona, finalmente decidió quedarse y no entrar en una disputa legal con el equipo de toda su vida. Sin embargo, ahora el panorama es diferente para Messi, y este podría oficializar su salida de la entidad blaugrana. Pero, todo podría cambiar, teniendo en cuenta que el 24 de enero se elegirá un nuevo presidente y el proyecto de esta nueva directiva sería enseñarle un proyecto competitivo al club y convencer a Messi de quedarse. De quedarse, Leo será conocedor de que el club pasará por un proceso de reconstrucción en el que será difícil conseguir títulos importantes.

Según la cadena la SER, Leo Messi renovaría con Barcelona hasta 2023 y luego se iría a un equipo de la MLS de Estados Unidos, liga por la que ya confesó gusto. — Diego Rueda (@diegonoticia) December 30, 2020

Ir a la MLS

Hace pocos días en una entrevista con Jordi Évole, Messi declaró que le gustaría vivir en Estados Unidos y jugar en la MLS. “Siempre quise jugar en Estados Unidos, me atrae la vida y esa liga, pero no ahora, tampoco sé si pasará. No sé si me voy a ir pero si me voy espero hacerlo de la mejor manera, quiero vivir aquí y trabajar en el club. Si me voy no pasa nada, el FC Barcelona es más grande que cualquier otro jugador, incluyéndome a mi. Ojalá el presidente que venga pueda recuperar la grandeza de este club”, le dijo Leo Messi a Jordi Évole.

💥 Messi abrió la puerta a la MLS… 🙄 ¿En qué equipo lo ves? 🇺🇸 pic.twitter.com/1bmxoxtTwS — Post United (@postutd) December 29, 2020

Por lo que esta opción, la menos probable de todos, estaría como la última opción del argentino, aunque no hay que darla por descartada del todo.

Manchester City

El equipo dirigido por Pep Guardiola, el Manchester City, es uno de los pocos clubes en Europa que tienen la capacidad financiera para llevarse a Leo Messi. El club inglés, propiedad de la familia real de Abu Dabi, puede negociar un buen salario para el argentino y llevárselo a jugar en Premier League.

Lionel Messi and Sergio Ramos: coming soon to a Premier League game near you? Both are linked with a move to Manchester City this summer… 🇪🇸➡🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/AWiA9cPoQz — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 4, 2021

Además, a parte de reencontrarse con Guardiola, en los ‘Citizens’, está su gran amigo y compatriota, el delantero Sergio Agüero, otro motivo para fichar por los ‘azules’.

El Paris-Saint Germain

Probablemente el candidato de mayor peso entre todos es el equipo francés, el Paris Saint-Germain, uno de los clubes con mayor músculo financiero, capaz de fichar a Lionel Messi, y juntarlo con grandes amigos como lo son Neymar, Ángel Di María y Paredes. Además, en este equipo, el ’10’ del Barcelona podría competir fuertemente por la Champions League, trofeo que se ha convertido en su obsesión.

Neymar “ Quiero volver a jugar con Messi. El próximo año tenemos que volver a hacerlo “ pic.twitter.com/7aGSQu5KoN — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) December 2, 2020

El club francés, sustentado por sus ricos propietarios cataríes, podría llevar a Messi a jugar al Parque de los Príncipes en el próximo verano por una suma de 8,3 millones de euros (10,09 millones de dólares) al mes según L’Equipe (86,9 millones de euros brutos al año, 105,6 millones de dólares), siendo así el mejor futbolista pagado del mundo.

¿Cuál será su futuro?

