Familia y compañeros de Messi le hicieron tierno homenaje: [VIDEO]

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, recibió una camiseta especial la cual estaba firmada para conmemorar su récord de 768 partidos con el club catalán antes del partido de La Liga de este lunes en el Camp Nou contra el Real Valladolid.

El jugador de 33 años de edad superó a la leyenda del club Xavi Hernández para convertirse en el jugador con más partidos con el Barcelona a principios de esta temporada, y el club le rindió homenaje a su último logro en el Camp Nou con la ayuda de la esposa del capitán Antonela Roccuzzo y los tres de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro.

Leo Messi también posó con sus compañeros después de que le entregaran una camiseta firmada por el equipo azulgrana, junto a los capitanes Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergio Roberto antes del comienzo del primer partido tras el parón internacional.

El equipo de Ronald Koeman entra en el juego con una racha invicta de 18 partidos en La Liga que ha ayudado a reavivar las esperanzas de títulos del equipo. Los catalanes ganaron el partido en Valladolid al Real Valladolid por 3-0 en el mes de diciembre.

Messi en riesgo de suspensión

Leo Messi comenzó el partido del lunes a pesar de correr el riesgo de haber sido suspendido de un partido que lo excluiría del crucial “El Clásico” del sábado ante su eterno rival el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stefano.

El capitán del Barcelona, ​​y el mediocampista Frenkie de Jong, han recibido cuatro tarjetas amarillas esta temporada y una más para cada jugador resultaría en una sanción automática de un partido.

El asistente del entrenador Ronald Koeman, Alfred Schreuder, habló sobre la decisión de poner desde el comienzo a ambos jugadores a pesar del riesgo de suspensión antes del saque inicial, según informó Mundo Deportivo.

“¿Messi y De Jong? Lo más importante es conseguir los tres puntos, y si no ganamos, no los conseguiremos. Por eso juegan”, dijo. “Es bueno que el Atlético haya perdido puntos pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Si ganamos hoy, tenemos una gran oportunidad. Es importante centrarnos en nuestra forma de jugar y no en los demás”.

Leo Messi ha podido descansar desde el último partido de Barcelona contra la Real Sociedad hace dos semanas, ya que se pospusieron las eliminatorias de Argentina para la Copa del Mundo, lo que significa que el capitán debería estar fresco para el encuentro del lunes.

El jugador de 33 años ha estado en excelente forma una vez más esta temporada y particularmente desde el cambio de año. Messi lleva 12 goles y 6 asistencias para el Barcelona en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones.

¿El FC Barcelona reducirá la ventaja a un punto?

El partido de este lunes le da la oportunidad al Barça de acortar distancias con el Atlético de Madrid, líder de la liga, ya que los anfitriones salieron victoriosos del Camp Nou. Los hombres de Diego Simeone, que lideraron la tabla en España por 10 puntos en enero, fueron derrotados por 1-0 ante el Sevilla el domingo y han perdido el rumbo en 2021 después de una magnífica primera mitad de la campaña.

La victoria del FC Barcelona ante el Real Valladolid pondría el título en manos de los catalanes y significaría que se coronarán campeones si logran ganar sus últimos nueve partidos de la temporada.

Sin embargo, hay algunos partidos difíciles por delante para el equipo de Koeman. El Real Madrid es el siguiente en El Clásico, mientras que el Barça jugará contra el Atlético de Madrid en lo que podría ser un partido decisivo en el Camp Nou en mayo.

