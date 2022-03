VIDEO- Leo Messi causa algarabía en obra teatral en Argentina

La comunión entre la estrella del PSG y los fanáticos de Argentina nunca ha estado como he llegado a estar en los últimos años.

En la actualidad Leo Messi ve en la selección de su país un oasis en el que disfruta más que en su actual equipo y hasta en su última etapa en el Barcelona. Las muestras de afecto por el rosarino no suelen parar mientras está en su país y la alegría con la que juega con la camiseta albiceleste y eso ha ayudado mucho en esta etapa de su carrera.

La última muestra ocurrió en la noche de apertura de la obra Inmaduros en Buenos Aires. Esta obra fue protagonizada por los actores Adrián Suar y Diego Peretti, ambos amigos de Leo Messi y hasta han estado en su casa en Barcelona hace unos años atrás.

👏🏻🔟 MESSIENTO OVACIONADO El capitán de la Selección aprovechó su paso por Argentina para ir al teatro a ver Inmaduros y la gente se volvió loca cuando el 10 subió al escenario pic.twitter.com/9QKlOLAQut — Diario Olé (@DiarioOle) March 27, 2022

Justo el rosarino decidió ir durante su noche libre para estar al lado de sus amigos, pero no se imaginaba que su presencia en el evento iba a causar todo tipo de complicaciones en la salida para toda la gente presente.

Messi fue una de las figuras ante Venezuela

El capitán de la selección anotó su gol número 700 de su carrera usando la camiseta número 10 en la victoria por 3-0 contra el equipo Vinotinto dirigida por el ex entrenador de Argentina, José Pekerman.





Esta victoria extendió su racha invicta a 30 partidos. El último partido que perdieron en la era de Lionel Scaloni fue la semifinal de la Copa América en el 2019 contra Brasil.

Pero el que compartió el show con Messi justo fue Ángel Di María, quien ingresó en el segundo tiempo y anotó el segundo gol del partido y asistió en el tercero que anotó el jugador surgido en Newell’s Old Boys y que ahora es compañero en el equipo parisino.

Messi: “Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas”

Al terminar el partido, el goleador dejó a varios pensando sobre su futuro. En la entrevista pospartido se le preguntó sobre lo que va a hacer después del Mundial de Catar y su frase generó muchísima polémica. Varios comenzaron a especular que este terminó siendo el último partido oficial del rosarino con la selección en tierras argentinas.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa,” afirmó. Después terminó dejando a muchas personas pensando si seguiría después de esta año con la selección.

"Después del Mundial voy a tener que replantear muchas cosas". Messi y su futuro. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1gZWt5qQgS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 26, 2022

“La verdad no sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas”.

En lo que se refiere a lo que siente en la actualidad, dio sus razones por las que se siente más cómodo de lo que se le ve en París y en las últimas temporadas en Barcelona.

“Acá hay un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy muy agradecido. Me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más. Todo fluye natural y es más fácil adentro de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy fue el último partido acá antes de ir al Mundial. Creo que es la despedida y una manera muy buena”.

Se tendrá que esperar hasta diciembre para ver si Messi continuará y de pronto busque llegar a un sexto mundial en el 2026.

