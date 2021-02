Messi está cansado de los rumores sobre su futuro

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, está “harto” de las especulaciones de que dejará el club catalán y que se marchara al Paris Saint-Germain en el próximo verano. Por todo lo que se está especulando el 10 del Barça está “cansado” de los constantes rumores sobre su vida profesional.

El futuro de Leo Messi sigue siendo incierto, ya que por ahora el jugador no tiene ningún tipo de contrato con la entidad azulgrana y el próximo verano podría marcharse de manera gratis a cualquier club que él desee. Los jugadores y funcionarios del PSG han hablado regularmente de la posibilidad de que se lleve a cabo un movimiento para que Leo Messi llegue al club parisina, declaraciones que no le ha gustado al jugador de 33 años.

El argentino ya ha dicho que esperará hasta el final de la temporada para tomar una decisión sobre su futuro y se ha sentido cada vez más frustrado por los rumores, según Lluis Mascaró de Sport y Rubén Uria de Goal.

Messi también quiere “dejar claro” que los rumores “no tienen nada que ver con él” y que no ha hablado con nadie en la Ligue 1. El capitán quiere escuchar al nuevo presidente del Barcelona antes de tomar cualquier decisión.

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, también parece estar frustrado por los constantes rumores del PSG. El técnico contraatacó al club francés tras la victoria de 5-3 de su equipo sobre el Granada en la Copa del Rey el miércoles.

Koeman respondió a los comentarios hechos por el delantero del PSG, Ángel Di María, quien dijo esta semana que espera que Leo Messi pueda unirse a él en el club francés esta temporada, según informó Football España.

El técnico del Barcelona dijo a los periodistas que siente que el PSG está hablando demasiado de Messi y muestra una falta de respeto hacia el club catalán, según informó Sport.

Sí, para mí es una falta de respeto. No es respetuoso hablar tanto de un jugador que sigue siendo jugador del Barça. No es bueno. Es un error decir algo así, podría darle más sabor al partido de la Liga de Campeones. No es justo. No es respetuoso con el Barça hablar de jugadores así. El PSG habla demasiado de Leo. Messi juega en el Barça y, además, nos acerca un empate a dos partidos.