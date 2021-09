LeBron James habló sobre el tema de la vacunación: ¿No está vacunado?

El tema de la vacuna del coronavirus ha sido un tema serio en varios campamentos al comenzar la pretemporada de los equipos. Uno de los que no ha dado ese problema es la estrella de los Lakers, LeBron James. El martes durante el día de medios de los Lakers, el jugador admitió qie recibió la vacuna del COVID-19 más allá de su escepticismo.

LeBron indicó en la entrevista colectiva que que tomó la determinación de que él y su familia se lo aplicaran después de que investigó a su prpia cuenta.

“Creo que todos tiene su propia decisión para hacer lo que es mejor para ellos mismo y su familia y cosas de esa naturaleza,” indicó. “Sé que estuve muy esceptico sobre el tema hasta que hice mi propia investigación . Vi que no solamente está adecuada para mi, pero para mi familia y mis amigos.”

Cuando le preguntaron al respecto, James dijo que se sentía cómodo hablando sobre las decisiones suyas y las de su familia. En los medios estadounidenses ya comenzaron a reaccionar.





“Estamos hablando sobre el cuerpo de individuos. No estamos hablando de algo político, racista o sobre brutalidad policial” dijo James. “Así que no creo que qe yo personalmente me debo involucrar con lo que otros hacen con sus cuerpos y sus vidas.”

El entrenador de los Lakers Frank Vogel confirmó que su equipo está 100 por ciento vacunado el martes. Este admitió que estaba orgulloso de sus jugadores. “No todos los equipos en esta liga esta temporada tiene ese lujo y hubo muchas conversaciones y educación para hacer las cosas de esa manera,” dijo Vogel.

Kareem-Abdul Jabbar: “Jugadores que no see vacunan deben ser disciplinados”

La leyenda de los Lakers ha estado una vez más en el foco de atención en los medios por sus trabajo en temas de justice social. Ahora también ha dado su opinión sobre el team de las vacuna y ha generado mucha polémica al respecto.

El seis veces campeón de la NBA y segundo máximo anotador en la historia de la liga sabe que este tipo de castigo no see puede hacer sin que la aprobacion del sindicato de jugadores.

El tema vacunas en la NBA

Alrededor del 90 por ciento de los jugadores de la NBA han sido vacunados, pero la liga no ha ha hecho que esto fuese obligatorio. Pero en Nueva York y San Francisco tiene mandatos en las que requieren en espacios de entretenimiento y espacios en la que apenas se permitían gente vacunada. Eso significa que los jugadores sin vacunar no estarían habilitados para jugar si no tienen como mínmo su primera vacuna.

Hay ejemplos como el de Kyrie Irving de los Brooklyn Nets no ha sido permitido a entrenar con el equipo por protocolos de COVID.

“Una mandato de vacuna de la NBA requiere un acuerdo con el sindicato de jugadores,” dijo el portavoz de la NBA Mike Bass según CBS News. La NBA ha hecho esta propuesta, pero el sindicato de jugadores ha rechazado ese requerimiento.”

La NBA recientemente rechazó una excepción religiosa al alero de los Warriors Andrew Wiggins . “Wiggins no podrá jugar en los partidos de local de los Warriors hasta que cumpla con el requisito de vacuna de la ciudad,” emitió la liga en un comunicado. El jugador dijo que seguirá con sus creencias.

Congratulations to Bradley Beal for going back to school and getting a immunology degree…..dumbass! pic.twitter.com/Y4yv8QwLsr — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) September 28, 2021

La estrella de los Washington Wizards Bradley Beal dijo el martes que sigue considerando si se vacunará o no. Pero no se puede vacunar hasta 60 días después de su reciente positivo, que le forzó a perderse los Juegos Olímpicos. “Sigo considerando si me voy a vacunar, una cosa que no estoy promoviendo que no se vacunen,” dijo Beal. “No estoy acá diciendo que no me voy a vacunar.”

