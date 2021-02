LeBron James se ríe sobre el “secreto” suyo que quedó expuesto

LeBron James tiene 36 años de edad pero sigue jugando como el jugador más valioso de Los Angeles Lakers, generando números ridículos cada noche y sigue ofreciendo clavadas impresionantes de manera regular.

Su longevidad es fuera de serie al invertir milliones en su cuerpo cada año para mantenerse en forma. Pero Paul Rivera, persona que ha trabajado con James varios proyectos fuera de cancha dice que hay otra explicación que mencionó en una publicación en redes sociales el domingo.

“Quiero ofreceles un secreto,” comenzó diciendo. “[LeBron James] no tiene 36. Realmente tiene 26. El debutó en la liga cuando tenía ocho años. Han entendido lo que escribí. Es la única explicación que tiene sentido.”

Wanna let y’all in on something… @KingJames is NOT 36. He’s really 26. He came into the league when he was 8 years old. I said what I said. It’s the only explanation that makes sense #Season18 — PR (@pr_RWTW) February 13, 2021

James republicó lo que escribió Rivera y contestó con unos emojis llorando de risa en Twitter.

Frank Vogel sobre LeBron James: “Están viendo grandeza”

James se encuentra promediando 25.6 puntos, 7.9 asistencias y 7.9 rebotes por partido esta temporada, ayudándole a los Lakers a un marca de 21-6. El equipo se encuentra a un partido del Jazz quienes tienen la mejor marca de la NBA. El cuatro veces ganador del Jugador Más Valioso de la liga sigue demostrando que puede domnar partidos cuando se lo propone. Los Lakers perdían por 20 al principio del partido contra los Grizzlies pero en la segunda mitad lideró la revertida anotando siete puntos en 30 segundos para asegurar una victoria por 115-105.

“Están viendo grandeza, ¿saben?” dijo el entrenador de los Lakers Frank Vogel . “Tienen estos tramos en el partido en el que hace ver fácil al juego y lo que quiere hacer, lo hace. Es impresioannte. Lo que está haciendo, sea la temporada 18 o la 10 seguiría siendo impresionante.”

"You're watching greatness." Frank Vogel talks with @LakersReporter about LeBron's second half run and the #Lakers recovering from another slow start. pic.twitter.com/XDe94T6cQV — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 13, 2021

El estelar compañero de James, Anthony Davis, reiteró el sentimiento de Vogel.

“Es especial, hermano,” dijo Anthony Davis. “Puede prender el bombillo. El intenta motivarnos al principio del partido, darles confianza, ofrecerle oportunidades para disparar, permite que toquen el balón. Pero cuando le toca a él, está listo.”

Anthony Davis on LeBron James: "He's special, man. … When it is time for him to turn it on, he's able to do so." — Ryan Ward (@RyanWardLA) February 13, 2021

Con una temporada libre tan corta y con más de 1,500 partidos jugados, tendría sentido si James quisiera tomarlo tranquilo o hasta no jugar, pero no ha perdido un partido por ahora esta temporada. Además está usando sus casi dos décadas de experiencia en la NBA para manejar ciertas situaciones.

“A veces pide que yo haga algo más en referencia a anotar y algunos partidos no. Pero leo el partido,” dijo James. “No predetermino nada de lo que voy a hacer. Entiendo bien lo que está pasando en la cancha e intento leer y reaccionar y tomar las cosas.”

LeBron James incierto de su futuro

James firmó una extensión de contrato por dos años $85 million a principio de temporada que lo mantendrá con el equipo hasta la temporada 2022-23. LeBron no tiene idea qué ocurrirá después de eso y lo explicó en comentarios que ofreció cuando se le consultó sobre su futuro.

“No sé por cuánto tiempo más jugaré. No sé cuánto más le podré ofrecer al juego. La manera en la que me siento, veremos qué pasa,” dijo. “Pero no tengo un tiempo definido. No tengo un año en el que digo: ‘OK, ¿quiero jugar hasta treinta y algo o cuarenta y cuánto?’ El juego me dejará saber cuando es mi tiempo y ahí veré qué hago.”

James insinuó que en jugar con su hijo, Bronny James, quien es uno de los mejore jugadores de secundaria en Estados Unidos.

“Al final de ese contrato, estaré en mi vigésima temporada. Lo mejor de ese año será que me convertiré en agente libre y mi hijo se gradúa de secundaria,” admitió. “Así que tendré algunas opciones, para mi personalmente, quiero seguir, quiero estar con mi familia, estar con mi hijo o continuar jugando el juego que tanto amo con gran salud y espíritu. Veremos.”

James es el gran candidato para ganar el premio de más valioso en su temporada número 18, así que todo indica que es improbable que se vaya en pronto.

