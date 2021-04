LeBron James deja entrever su posible regreso en video viral

Después de varias semanas fuera de acción, Los Angeles Lakers finalmente vieron el regreso de Anthony Davis a las canchas. Aún con su regreso, el equipo perdió dos partidos seguidos contra los Dallas Mavericks. aún siendo un jugador de elite, Davis necesitará un poco más de tiempo para poder estar en condiciones ideales.

Una cosa que le ayude a mejorar su ritmo es el regreso de LeBron James. Él es el líder del equipo y su presencia hace que todos mejoren. este perdió mucho tiempo por causa de una lesión de tobillo pero estar pronto a regresar. LeBron publicó un video el lunes que lo mostraba entrenando y pisando bien con su tobillo. También incluyó un mensaje que decía “llegando pronto a una ciudad cercana.”

El tiempo de recuperación siempre sugirió que LeBron podría regresar a fines de abril. No parece que ha tenido ninguno trastorno así que todo indica que está casi seguro que regresará pronto. Con la postemporada a solamente semanas, este es el momento ideal para que regrese.

LeBron podría regresar esta semana

En base a este video, es evidente que el tobillo de LeBron parece estar mucho mejor. Antes que publicar el video, era evidente que su regreso está cerca. Adrian Wojnarowski de ESPN reveló recientemente que el regreso de LeBron podría ser esta semana.

“Podrás ver que Anthony Davis seguirá restringido a jugar solamente 15 minutos en su segundo partido desde que regresó, pero eso comenzará a incrementar cada vez que se acerca el regreso de LeBron James que podrá ser la próxima semana,” dijo Wojnarowski el sábado en el programa NBA Countdown, via The Spun.

La noticia no sorprende pero es una noticia emocionatne para los Lakers. Si se mantienen en quinto puesto de la conferencia del oeste será ideal así puede evitar a los Clippers en la primera ronda. Una vez regrese LeBron, Los Ángeles estará ganando más partidos de los que está ganando actualmente.

¿Aún son favoritos al título los Lakers?

Los Lakers no han sido terribles sin LeBron y Davis. El equipo se ha mantenido aflote. Sin embargo, es fácil no considerarlos como candidatos al título ya que hay equipos que han tenido una mejor temporada que ellos. El base Dennis Schroder no está mucho preocupado sobre Los Ángeles cayendo en la tabla.

“Antes que nada, yo creo que no importa dónde terminemos en la tabla,” dijo Schroder recienmente, via Silver Screen & Roll. “Al final de cuentas, queremos llegar a los playoffs, queremos ganar partidos, y queremos enfocarnos en nosotros mismos. En los que hacemos y mejorar en cada partido hasta que todos regresen.”

Mientras que los Lakers tengan saludables a LeBron y Davis, serán los favoritos en el oeste. Con las compicaciones que tienen los Brooklyn Nets‘ últimamente para mantenerse saludables, Los Ángeles pueden ser los favoritos para ganar el título de nuevo. Será un factor importante ver cómo se siente LeBron cuando regrese.

