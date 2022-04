Piden que LeBron James consiga cambio a rival: ¿Se irá de los Lakers?

La temporada del infierno finalmente parece estar llegando a su fin para Los Angeles Lakers. Sólo quedan cuatro partidos para que el equipo ingrese al torneo play-in, pero tres de ellos son contra equipos de playoffs. Las cosas no se ven bien de acuerdo con sus posibilidades, pero podría ser lo mejor. Incluso si los Lakers lograran el torneo play-in, no hay razón para creer que podrían darle un giro a las cosas.

Es posible que LeBron James deba hacer un examen de conciencia esta temporada baja. Tiene la posibilidad de ganar el título de máximo anotador esta temporada y los Lakers siguen siendo malos. Tiene 37 años y su cuerpo ya no resiste como antes. Sólo le queda una cierta cantidad de años para ser un jugador de impacto en un equipo contendiente por el título. Salvo un milagro, los Lakers no tienen los medios para solucionar absolutamente todos sus problemas esta temporada baja.

Kevin Wildes de Fox Sports cree que LeBron debería mirar al otro equipo de Los Ángeles si espera ganar otro título antes de retirarse.

“La lista de los Lakers no está a una temporada de distancia, y creo que el contrato de Russ es una cruz y no vas a poder simplemente cambiar a Russ por tres jugadores jóvenes y defensivos a bajo precio. Eso simplemente no va a suceder”, Wildes dijo en First Things First. “Así que creo que la respuesta a la plantilla de los Lakers es que LeBron se vaya por completo. Que simplemente diga: ‘¿sabes qué?, esta no es la respuesta para mí, tengo que irme’”.

“Pero hay dos equipos en L.A, y creo que LeBron debería iniciar, o al menos comenzar a considerar un canje a los Clippers por Paul George o Kawhi [Leonard]. La plantilla es mejor, los Clippers van a llegar a los playoffs, aunque no hayamos visto a Kawhi.”





¿El pase de LeBron a los Clippers tendría sentido?

Paul George es un muy buen jugador y ha sido candidato a MVP antes. De todas formas, los Lakers sólo deberían estar interesados ​​en Kawhi Leonard si van a cambiar a LeBron a un equipo con el que comparten edificio. El nuevo estadio de los Clippers no estará listo hasta al menos 2024, por lo que los Lakers tendrían dos temporadas para ver a LeBron jugar grandes partidos en Crypto.com Arena. Eso no es lo ideal.

Leonard haría que el intercambio valiera la pena porque es uno de los mejores jugadores del mundo cuando está en óptimas condiciones. Emparejarlo con Anthony Davis le daría a los Lakers un dúo que puede impactar en ambos lados de la cancha a un nivel de élite. Además, Leonard es siete años menor que LeBron. Ahora, puede que los Clippers no estén interesados en ese trato. Podrían estar interesados ​​en cambiar a LeBron por George, pero es difícil imaginar que eso sería atractivo para los Lakers a menos que LeBron no les dejara otra opción.

LeBron no quiere jugar para los Clippers

Ir a los Clippers podría tener algo de sentido para LeBron. Le daría la posibilidad de jugar con Ty Lue, quien lo entrenó cuando obtuvo un campeonato con los Cleveland Cavaliers. Tampoco tendría que mudar a su familia y no hay duda de que tienen el mejor equipo en este momento. Sin embargo, jamás sucederá, según Zach Lowe de ESPN.

“De hecho, le he mencionado esto a algunas personas que podrían saber, ¿LeBron se iría a los Clippers alguna vez ?”, dijo Lowe en el podcast de The Lowe Post el mes pasado. “Y la respuesta fue, ‘absolutamente no, absolutamente no’.”

Obviamente, las cosas siempre pueden cambiar y los Lakers no han hecho más que empeorar en el último mes. Dicho esto, todo parece indicar que buscaría en otra parte si decidiera realizar un cambio.

