LeBron James le envía mensaje a Rob Pelinka: ¿Qué dijo?

Fue un final decepcionante de una temporada decepcionante para Los Angeles Lakers. Una vez que Anthony Davis se lesionó en el Juego 4 contra los Phoenix Suns, quedó claro que el equipo no tenía lo suficiente para ganarles. Aunque muchos de sus problemas pueden atribuirse a lesiones, hay asuntos también en el plantel que necesitan ser abordados.

Comenzando la temporada, parecía que el vice presidente de operaciones de baloncesto, Rob Pelinka, había hecho un trabajó sólido al formar el plantel. Dennis Schroder, Marc Gasol, Montrezl Harrell y Wes Matthews eran supuestamente mejoras en varias posiciones para los Lakers. Sin embargo, terminó no siendo el caso durante gran parte de la temporada.

Tal vez algunos de los jugadores previamente mencionados regresen, pero es muy probable que no lo hagan todos. Pelinka tiene que encontrar aún lanzadores capaces para el plantel. De todas formas, LeBron James expresó confianza en las habilidades de Pelinka, y él también planea involucrarse en lo que los Lakers hagan esta temporada libre.

“Creo que Rob ha hecho un gran trabajo formando este equipo durante los últimos años, y lo seguirá haciendo”, LeBron dijo después de la derrota en el Juego 6. “Haré mi aporte. Él siempre me pregunta mi opinión, le pregunta a AD que opina . Al fin y al cabo, lo que queremos es continuar mejorando.”

LeBron lamenta la temporada

La temporada arrancó muy bien para los Lakers. Comenzaron 21-6 y parecían el mejor equipo de la NBA, pero flaquearon debido a una seguidilla de lesiones. En los comentarios que hizo después del partido, LeBron estaba claramente disgustado por el desempeño de esta temporada.

“Lo que más me molesta de todo es que nunca tuvimos la oportunidad de ver el equipo completo con toda su fortaleza”, LeBron dijo. “Ya sea a causa de las lesiones o por el COVID o algo que estaba sucediendo con nuestro equipo este año, nunca pudimos entrar completamente en ritmo. Y nunca pudimos realmente ver por completo todo lo que éramos capaces de hacer”

LeBron está listo para recuperarse

Anthony Davis tuvo que lidear con las lesiones más difíciles esta temporada en el equipo de los Lakers, y esto a menudo eclipsó la seriedad de las lesiones de LeBron. Aunque LeBron no estaba constantemente estremeciéndose de dolor, quedó claro que no estaba completamente recuperado durante la serie contra los Suns.

Durante su carrera, LeBron ha sido afortunado en lo que a lesiones se refiere, pero durante las últimas tres temporadas ha sufrido dos lesiones serias. Lo positivo de la partida temprana de la temporada del equipo de Los Ángeles es que LeBron tendrá ahora mucho tiempo para recuperarse para el comienzo de la próxima temporada y debería llegar en mejores condiciones.

“Va a hacer maravillas en mí”, dijo LeBron. “Tendré como tres meses para recalibrar, tener mi tobillo otra vez al 100% como lo tenía antes… Y eso es lo más importante para mí”.

