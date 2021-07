LeBron James deja claro mensaje sobre su futuro con los Lakers: ¿Qué dijo?

LeBron Jame quiere usar el púrpura y oro por el ressto de su carrera, esto reveló la estrella de Los Angeles Lakers en una reciente entrevista que concedió.

James habló de su futuro al ser el invitado del “SmartLess” podcast con Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes.

“Espero poder terminar mi carrere con losI truly hope that I can finish my career with the Lakers,” confesó, según Harrison Faigen de Silver Screen & Roll. “Cuantos años eso sea, si son cuatro, cinco, seis, no importa, siete, espero poder seguir jugando este juego. Me encanta estar en Los Ángeles, mi familia le encanta estar acá. Estar conun equipo tan histórico como los Lakers es algo especial… Es como estar en ‘Space Jam’ — nunca creí que iba a ser posible. Piensas en Kareem, Magic, Wilt, Jerry West y Elgin Baylor, Kobe, Shaq en todos esos y la lista sigue.”

James está ligado con los Lakers hasta la temporada 2022-23 y tendrá 38 años cuando termine su contrato con ellos. Pero, en base a lo que dijo, James está enfocado en tener una extgensión más antes de retirarse de una vez por todas, ¿y por qué no?

En su décimo octavo año, James era candidato a ganar el MVP antes de lesionarse su tobillo. Eso resultó en que el jugador se perdiera 26 de los últimos 30 partidos de los Lakers. Su lesión desafortunada ya que ocurrió de manera accidental cuando el jugador de los Hawks Solomon Hill se deslizó en su tobillo mientras se lanzaba para recuperar un balón suelto. Es posible que la rehabilitación de James se demoró más de lo anticipado, pero su cuerpo no ha decaído, aún después de haber jugbado varios partidos.

James está interesado en jugar con su hijo y Hollywood

No es la primera vez que habla James sobre su futuro y ha sido consistente y no tiene un tiempo en el que tenga en mente cuando llega a un momento en el que se retira.

“No sé cuanto más tiempo jugaré. No sé cuánto más podree ofrecerle al juego. En base a la manera que me siento, veremos qué pasa,” James le dijo a los medios a principio de temporada. “No tengo un tiempo establecido. I have no year of, ‘OK, do I want to play until 30-this or 40-that?’ The game will let me know when it’s time and we’ll figure it out then.”

En lo que ha sido firme James es que está interesado en en la oportunidad de jugar en la NBA con so hijo, Bronny James, quien es uno de los mejors jugadores a nivel secundaria en el país. Dicho eso, varios factores tienen que salir para que eso ocurra.

“Al finalizar mi contrato estaré en mi temporada 20. Lo mejor de ese año sería que me convierto en agente libre y mi hijo mayor se gradua de secundaria,” James le dijo a los medios. “Así que tendré que ver algunas opciones, para mi personalmente, lo que quiero hacer de ahora en adelante, estar con mi familia, estar on mi hijo o continúo jugando este juego que tanto amo y hacerlo con gran amor y espíritu. Veremos.”

James también tiene varios emprendimientos que lo tendrá ocupado ni bien termine su carrera de baloncesto. Se espera que James supere el billón de dólares en ganancias, esto de acuerdo a Kurt Badenhausen de Forbes. James también podría hacer más actuación, algo que expresó en el SmartLess podcast.

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

James ansioso por descansar

Mientras que James prefiere competir por su quinto título de la NBA y su segundo de manera consecutiva en Los Ángeles, está aceptando el resto de las cosas que conlleva ser eliminado en la primera ronda, algo que nunca había ocurrido antes en su carrera.

“Me va a caer a las mil maravillas, obviamente,” confesó. “Durante las temporada no hablo sobre el descanso. Ni lo tengo en mi mente, eso me hace debil. Pero en la temporada libre, tengo la oportunidad de descansar. Tenemos tres meses para recalibrar, tener a mi tobillo al 100 por ciento como lo estaba antes del partido contra Atlanta y eso es lo más importante para mi.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Un irritado Kyle Kuzma habla de nuevo sobre los Lakers: ¿Qué dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por J.R. De Groote