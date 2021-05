Nueva lesión de LeBron James: ¿se puede perder los playoffs?

Parece que LeBron James quiso recuperarse de su lesión en el tobillo demasiado pronto y la superestrella de Los Angeles Lakers ahora pasará más tiempo fuera de las canchas.

James se perderá los próximos dos partidos de los Lakers contra los Clippers y Trail Blazers, según Adrian Wojnarowski de ESPN. Existe la posibilidad de que James también se pierda más partidos para recuperarlo al 100% para los playoffs.

“James y los Lakers continuarán evaluando la lesión y procederán con cautela a medida que los Lakers se preparen para los playoffs, dijeron las fuentes”, informó Wojnarowski. “James ha tenido problemas para recuperar su mejor versión desde que se lesionó”.

James fue sustituido contra los Raptors el domingo a mediados del último cuarto y no regresó. Insinuó que podría haber regresado demasiado pronto.

“Los últimos dos partidos, en el entretiempo después del descanso, me ha dolido un poco. Obviamente, el entrenador decidió no volver a meterme”, dijo James entristecido, según The Athletic. “Así que eso es todo. Necesito recuperarme y necesito asegurarme de que mi tobillo está en las mismas condiciones que antes de la lesión.”

La recta final de la temporada de los Lakers es crucial

Los Lakers están luchando con los Mavericks y los Trail Blazers para entrar directamente en los playoffs y ahorrarse los play-in, por lo que los últimos ocho juegos de la temporada son cruciales.

Hasta el martes por la tarde, los Lakers estaban en el puesto número 5 en la Conferencia Oeste, con una ventaja de medio juego sobre los Mavericks y una ventaja de un juego sobre los Blazers. James criticó la idea del play-in.

“A quienquiera que se le ocurrió esa mierda debe ser despedido ”, dijo James el domingo.

Así es cómo funcionará el play-in, según explica NBA.com:

El 7 jugará contra el 8 y el ganador avanza como séptimo a los playoffs. El perdedor de este partido todavía tiene alguna opción, ya que se medirá al ganador del partido entre el 9 vs 10 (el perdedor del 9-10 queda fuera). El ganador de este partido se mete a los Playoffs como octavo.

Los Lakers también suman la baja Dennis Schroder

James no será el único titular de los Lakers lesionado. Dennis Schroder se perderá el resto de la temporada regular después de entrar en contacto con un positivo por coronavirus. Por protocolo, debe descansar durante un periodo de 10 a 14 días.

Se desconoce si Schroder recibió la vacuna. El entrenador Frank Vogel dijo que es una elección personal y no un mandato del equipo, aunque el equipo señaló los beneficios de conseguirlo.

“Definitivamente le señalamos a todo nuestro equipo los beneficios de que se vacunen”, dijo Vogel.