LeBron James echa leña al fuego admitiendo que le gustaría jugar con gran superestrella: ¿Se irá?

Aunque todavía quedan partidos por jugar, el enfoque de Los Angeles Lakers debe estar en el futuro. A pesar de haber estado entre los principales favoritos para ganar el título de cara a la temporada, el equipo ya no podrá clasificar a los playoffs. LeBron James se ha perdido mucho tiempo esta temporada debido a lesiones y queda por ver si volverá a jugar esta temporada.

En los próximos meses, se hablará mucho sobre lo que depara el futuro de la superestrella. Después de ganar el campeonato en 2020, parecía que terminaría su carrera en Los Ángeles. Dos temporadas consecutivas decepcionantes podrían amargar lo que siente por el equipo. LeBron ciertamente no va a ayudar con algunos comentarios recientes. Recientemente se le preguntó a la estrella de los Lakers en su programa “The Shop” con qué jugador le gustaría jugar. Dio una respuesta interesante.

“Steph Curry es con quien quisiera jugar, sin duda”, dijo LeBron.

Curry y LeBron solían tener un poco de rivalidad durante los días en que los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors jugaban en las Finales de la NBA, pero ha habido mucho afecto entre los dos en los últimos años. Le preguntaron a LeBron por qué quiere jugar con el ocho veces All-Star.

“[Es] letal, hombre. Cuando salga de su auto, será mejor que lo cubras desde el momento en que se detenga en que se acerca al estadio”, dijo LeBron. “Tan pronto como salga de su auto, será mejor que lo marques. Incluso deberías marcarlo cuando sale de la cama. De verdad”





LeBron también mencionó a Luka Doncic

Curry no fue el único jugador con el que LeBron mencionó querer jugar. La estrella de los Lakers ha sido un admirador durante mucho tiempo del base de los Dallas Mavericks, Luka Doncic. Lo señaló como otro jugador con el que le gustaría compartir equipo.

“Escucha, obviamente también hay otros hijos de p*** … Luka frío. Luka también es otro bastardo con mucho talento”, dijo LeBron.

Los Lakers darían mucho por tener a Doncic en la lista, pero no se irá de Dallas en el corto plazo. A menos que LeBron quiera ser un Maverick, su única oportunidad de jugar con Doncic será durante los Partidos de las Estrellas.

¿Querrá LeBron cambiar de equipo?

Si bien LeBron siempre ha dicho que no quiere irse de Los Ángeles y que merece parte de la culpa por el desastre de este año, no tiene la obligación de quedarse y arreglar las cosas. Solo tiene contrato por una temporada más. Si no firma una extensión en esta offseason, traspasarlo será una opción muy posible para los Lakers.

Si no obtiene un nuevo contrato, pero se queda para la próxima temporada, entonces será agente libre. Si el desastre de los Lakers continúa, podría ser mejor para él seguir adelante. Los Warriors en realidad serían un destino interesante para él. Siempre ha prosperado cuando juega con tiradores. Ponerlo en un equipo con Klay Thompson y Curry crearía un gigante. Con toda probabilidad, firmará una extensión con los Lakers, pero todo será posible si el equipo tiene otra offseason desastrosa.

