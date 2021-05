LeBron James tiene nueva fecha para volver a jugar con los Lakers: ¿cuándo?

Los Angeles Lakers están a punto de tener de nuevo a LeBron James en la alineación justo a tiempo para la úlitma porción de la temporada regular para mejorar su clasificación. Shams Charania de The Athletic reveló que James tiene enfocado poder regresar para el partido del 11 de mayo ante los Knicks con la fecha más tardía para su regreso siendo el 12.

“La estrellas de los Lakers LeBron James tiene en la mira regresar a la alineación el martes contra Nueva York tras recuperarse de su tobillo derecho dolorido, confirman fuentes a @TheAthletic @Stadium,” tuiteó Charania. “si no es martes, sería miércoles contra Houston es posible.”

James se lesionó su tobillo en el partido del 20 de marzo en su derrota contra los Hawks y regresó el 30 de abril contra los Kings. La estrella de los Lakers ha jugado solamente dos partidos antes de que el dolor en ese tobillo una vez más aisló al jugador. James jugó por última vez para los Lakers el 2 de mayo contra los Raptors, y si la línea de tiempo de Charania es preciso, él hubiese estado fuera por una semana más ya que está experimentando complicaciones desde que se lesionó su tobillo.

KCP sobre LeBron: “Estará listo para los playoffs”

La mejor pregunta no sería su regreso específico, pero si estará capacitado para jugar en la postemporada. Salvo a un cambio dramático, los Lakers están encaminados ser parte del play-in. Los compañeros de James parecen estar optimistas de que la superesterella que conocen los fanáticos regresará a su nivel previo a su lesión.

“Estará listo para los playoffs,” dijo Kentavious Caldwell-Pope, vía Lakers Nation’s Ryan Ward.

LeBron sobre su lesión: “No creo que volveré a estar al cien por ciento”

Fuera de que los Lakers sigan cayendo en la tabla, hay cierta preocupación previo a la postermporada. Los comentarios de James antes de volver a lesionarse su tobillos por segunda vez. Esto tiene a los fanáticos de los Lakers pensando sobre qué deben esperar de él esta campaña. La estrella de los Lakers generó mucha polémica al decir que él nunca volvería a estar al 100 por ciento en su carrera.

“He tenido mucha urgencia para poder regresar desde que me lesioné,” dijo James el 30 de abril, de acuerdo a Dave McMenamin de ESPN. “Así soy yo,” añadió. “Ustedes han visto al cantidad de minutos y horas por día que estaba haciendo en lo que se refiere a tratamiento y rehabilitación, fue mucho más de lo que dormí. Así que durante las últimas seis semanas es lo único que estoy haciendo, es una urgencia para regresar a estar de vuelta y jugar. Yo sabía que no iba a estar de vuelta al 100 por ciento. Es imposible. No creo que volveré a estar al cien por ciento en mi carrera.”

Será interesante ver cómo el entrenador de los Lakers Frank Vogel utilice a James cuando regrese. Los Lakers le pusieron una restricción de minutos a Anthony Davis cuando regresó de su lesión y podremos ver algo similar con James. Vogel admitió recientemente que “no es una situación ideal” pero enfatizó que la salud de James es una prioridad más alta que la clasifiación de los Lakers en los playoffs.

“Lo queremos de vuelta lo más pronto posible,” notó Vogel, de acuerdo a0 USA Today. “Pero lo queremos de vuelta lo más saludable posible. Ese es nuestro primer objetivo. Sin importar dónde terminaremos en la tabla, lo queremos lo más saludable posible entrando a los playoffs. Más allá de eso, vamos a competir e intentar ganar la mayor cantidad de partidos en esta parte final.”

