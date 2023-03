¿Quién es la familia de LeBron James?

LeBron James es una leyenda de la NBA, pero el hombre de 38 años es ante todo un hombre de familia, como ha compartido en múltiples ocasiones. La estrella de Los Angeles Lakers está casado con su novia de la secundaria, Savannah Brinson James, y la pareja comparte tres hijos. James también es muy cercano a su madre, Gloria James, quien lo crió como madre soltera.

Esto es lo que necesita saber sobre la familia de LeBron James:

1. LeBron James fue criado por una madre soltera, Gloria James, y él es su único hijo

James creció como hijo único de una madre soltera, Gloria Marie James, y los dos han sido una familia muy unida toda su vida. James nació el 30 de diciembre de 1984, cuando su madre tenía 16 años. Su padre, cuya identidad no ha sido confirmada por los James, nunca estuvo en la foto.

Durante los primeros tres años de su vida, James vivió con su madre y su abuela, Freda James Howard, en la casa de su familia. Sin embargo, todo eso cambió cuando su abuela murió de un ataque al corazón el día de Navidad, unos días antes del tercer cumpleaños de James.

Después, James y su madre visitaron muchos hogares diferentes, hasta una docena de veces en un período de 3 años, escribió en un ensayo publicado por TODAY. Su madre trabajó en muchos trabajos diferentes para tratar de mantener a su hijo y darle un ambiente hogareño estable.

Cuando tenía 9 años, James se fue a vivir con su entrenador de fútbol americano Frankie Walker y la familia de Walker, lo que describió como un “sacrificio supremo” por parte de su madre. “Ella decidió que mientras averiguaba cómo ponerse de pie, yo necesitaba algo de estabilidad en mi vida”, escribió. “Necesitaba quedarme en un lugar y experimentar el apoyo y la seguridad que ella había sentido al crecer en una gran familia”.

Veía a su madre todos los fines de semana y, a finales de año, pudo volver a vivir con su madre, que acababa de conseguir un apartamento estable. Escribió en su ensayo que a partir de ese momento vivió con su madre hasta el final de la escuela secundaria.

2. LeBron James ha estado con su ahora esposa Savannah Brinson James desde que se conocieron en la escuela secundaria en 2002

En 2002, cuando James tenía 17 años y era estudiante de tercer año en St. Vincent-St. Mary High School en Akron, Ohio, conoció a su futura esposa, Savannah Brinson. James, que ya era una estrella del baloncesto, vio a la estudiante de segundo año de Buchtel High School de 16 años en un partido de fútbol y le dio su número a través de un amigo en común, recordó en una entrevista con Cleveland Magazine.

Los dos comenzaron a salir poco después y Savannah James quedó embarazada en su último año de secundaria. En ese momento, James jugaba para los Cleveland Cavaliers en su temporada de novato en la NBA. Compartió con Harper’s Bazaar que nunca consideró no tener el bebé. El 6 de octubre de 2004, la joven pareja se convirtió en padres primerizos cuando le dieron la bienvenida a LeBron James Jr., conocido como Bronny.

LeBron y Savannah James siguen siendo fuertes y se casaron el 14 de septiembre de 2013, más de una década después de que comenzaran a salir. James ha expresado mucho su amor por su esposa en entrevistas y en las redes sociales. “[Savannah] estaba deprimido cuando estaba en mi escuela secundaria, sin cámaras, sin luces”, compartió durante un discurso informado por The Hollywood Reporter. “Y ella estaba allí conmigo. No estarías hablando conmigo ahora mismo si no fuera por ella.

James habla con entusiasmo de las redes sociales de su esposa, comparte algunos de sus looks en su propia página y deja dulces comentarios en sus publicaciones. “¡Carta rápida a mi reina, simplemente para hacerte saber que te aprecio más de lo que este mundo tiene para ofrecer!” subtituló una publicación en Instagram. “¡Ha sido mi [roca] aguantando esta mierda desde el primer salto!” él continuó.

El 25 de febrero de 2023, su comentario en la publicación de Instagram de su esposa desde Italia se volvió viral cuando escribió: “¡Ok, ahora solo estás saliendo! ¡Llévate tu trasero a casa ahora y obtén lo que no puedes obtener en Europa! agregó varios emojis de llamas y un emoji de diablo al comentario.

3. LeBron James tiene tres hijos con su esposa Savannah James, dos hijos y una hija

James tiene tres hijos con su esposa Savannah James. La pareja tuvo dos hijos antes de casarse y dio la bienvenida a una hija un año después de casarse. LeBron “Bronny” James Jr. nació el 6 de octubre de 2004, seguido de Bryce Maximus el 14 de junio de 2007.

La familia James se expandió el 22 de octubre de 2014 con el nacimiento de su hija Zhuri Nova. La familia es muy unida y James frecuentemente publica actualizaciones con todos sus hijos. Sus dos hijos, que son estudiantes de la Escuela Secundaria Sierra Canyon en Los Ángeles, son jugadores de baloncesto talentosos. Bronny James está en su último año de secundaria y pronto tomará una decisión sobre su futuro, aunque le dijo a Sports Illustrated que le encantaría una carrera en el baloncesto.

Bryce Maximus James también es un gran jugador de baloncesto, pero su madre le dijo a la publicación que sus objetivos futuros son más un “misterio” para la familia y solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, los James confirmaron a Sports Illustrated que su hija Zhuri no está interesada en jugar baloncesto.

En cambio, la niña de 8 años se está convirtiendo en una figura pública gracias a su página de redes sociales y su exitoso canal de YouTube titulado “All Things Zhuri”. La joven ha publicado videos de yoga, pintura y horneado, pero no ha compartido nada en más de un año. A principios de 2023, anunció en Instagram que estaba “de regreso” y con “algunas sorpresas” bajo la manga.

4. LeBron James dijo que crecer sin un padre ha influido en sus acciones y estilo de crianza ahora

LeBron James fue criado por una madre soltera y, aunque ha habido algunas especulaciones sobre la identidad de su padre, James nunca ha confirmado públicamente ninguno de los rumores. Durante una entrevista familiar con Sports Illustrated, su madre dijo que la crianza de James se ha visto influenciada por la ausencia de su propio padre. “Siempre ha insistido en que nunca sería ese [tipo de] padre”, compartió Gloria James.

James se hizo eco de esos comentarios mientras hablaba con GQ y dijo que la ausencia de su padre lo ayudó a convertirse en quien es hoy. “Como, ‘Guau, papá, sabes qué, no te conozco, no tengo idea de quién eres, pero gracias a ti es parte de la razón por la que soy hoy’”, dijo. “El combustible que uso, que no estés allí, es parte de la razón por la que crecí para convertirme en lo que soy”.

Dijo que es probable que sea por eso que es tan práctico en todo lo que hace, incluido ser un hombre de familia. “Yo en una posición que permite que las personas a mi alrededor crezcan, eso tal vez no hubiera sucedido si tuviera dos padres, dos hermanas, un perro y una cerca de estacas, ¿sabes?” añadió. James también compartió esa cita en una publicación de Instagram fechada el 19 de febrero de 2014.

5. LeBron James tiene dos tíos y también tiene una buena relación con sus suegros, quienes vivieron con él durante algún tiempo

La madre de James tiene dos hermanos, Curtis y Terry James, aunque no están tan a la vista del público como el resto de la familia. Uno de los tíos de James, Curtis, es un músico y artista mejor conocido como el tío James. Según Los Angeles Wire, el tío James ha aparecido en varios papeles teatrales, videos musicales y es un cantante y compositor talentoso. Ha lanzado varios álbumes, incluidos los volúmenes 1 y 2 de “Lifestyles of Curt James”.

James también es cercano a los padres de su esposa, quienes se mudaron con la familia por un breve período. Después de que LeBron se mudó a Miami para jugar con el Miami Heat, reveló que sus suegros también se mudaron a su casa por un tiempo, según Vanity Fair.

El suegro de James es JK Brinson, quien ahora está jubilado después de trabajar con Akron Paint & Varnish Engineered Coatings mientras su suegra, Jennifer Brinson, trabajaba como enfermera, según la revista Cleveland.

Esta es la versión original de Heavy.com

