LeBron James y la encuesta que le “faltó el respeto”: ¿Por qué?

Ha sido un largo reinado en la cima, pero la época de LeBron James como el mejor jugador de la NBA podría haber llegado a su fin. La estrella de Los Angeles Lakers quedó afuera en la primera ronda de los playoffs mientras que Giannis Antetokounmpo brindó con su actuación estelar uno de los más grandes espectáculos en la historia de las finales de la NBA y el desempeño de Kevin Durant fue de otro mundo en los playoffs. Por primera vez en más de una década, hay un verdadero debate de quién es el mejor jugador de la NBA.

De hecho, muchos creen que LeBron ni siquiera está considerado en dicho debate. En una encuesta entre los ejecutivos de la NBA y buscatalentos realizada por Tim Bontemps de ESPN, Durant y Giannis recibieron cinco votos cada uno para “mejor jugador en la liga” mientras que LeBron no recibió ni un solo voto.

James tomó nota de esto, tuiteando que tomará esta votación como motivación.

THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑 — LeBron James (@KingJames) August 19, 2021

Es justo sugerir que esos dos podrían ser los mejores en la liga. Sin embargo, lo que sí es bastante sorprendente es que la estrella de los Lakersno haya recibido ningún voto. Algunos creen que Giannis está a punto de llevar las cosas al próximo nivel ahora que ha ganado un campeonato.

“Ha descubierto un nuevo código de trampas en ambos lados de la cancha que le da esa posición”dijo un ejecutivo de East dijo de Giannis. “Ciertamente se puede debatir sobre Durant y LeBron [James], pero entre las lesiones y la edad, pueden hacerlo de manera consistente?”

Puede LeBron reclamar la corona esta temporada?

Han habido instancias durante su carrera en que la gente pensó que ya había llegado el momento de que LeBron dejara de ser el mejor jugador de la NBA. Tras su primera temporada con los Lakers en el 2018, que terminó sin alcanzar un puesto en los playoffs, parecía que había perdido su lugar en la cima. Sin embargo, regresó con todo la siguiente temporada, guiando a los Lakers hacia un campeonato y terminó segundo en las votaciones por MVP.

A sus 36 años de edad, aún queda por verse si LeBron tiene más para dar. Ya ha provado en el pasado que quienes dudaron de él, estaban equivocados. LeBron estuvo lesionado durante gran parte de la temporada pasada, por lo cual no estaba jugando al máximo de sus capacidades. Es posible que entre a la próxima temporada teniendo que provarse nuevamente. También podría simplemente aceptar que no es más el mejor jugador del mundo y cederle el paso a las otras superestrellas de su equipo en el futuro. Pase lo que pase, será fascinante de ver.





Una de las cosas que podría determinar la temporada de LeBron es la incorporación de Russell Westbrook. Ambas superestrellas hacen muchas de las mismas cosas bien. En la encuesta de Bontemps, ejecutivos y buscatalentos no estaban muy de acuerdo con cambio por Westbrook. Dos lo votaron como “la peor transacción de la pretemporada efectuada por cualquier equipo”.

“Mira, estoy tratando de darle a LeBron el beneficio de la duda en esto”, dijo un buscatalentos de la Conferencia del Oeste. “Pero considerando lo que podrían haber hecho, no veo que funcione durante el transcurso de la temporada. Soy un gran admirador de Westbrook. Simplemente no me gusta cómo encaja.”

Aunque Westbrook sea cuestionable dentro del engranaje del equipo, es también posible que al final gane el talento. LeBron como jugador de baloncesto es realmente inteligente. Él puede encontrar la forma de que funcione, pero Westbrook tendrá también que poner de su parte.

