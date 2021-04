Lebron James genera controversia por Twitter tras asesinato policial de una joven

El martes, Ma’Khia Bryant de 16 años fue asesinada de un disparo en Columbus, Ohio a manos de un oficial de policía que estaba respondiendo a un altercado en el que se encontraba involucrada la adolescente afroamericana. La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James está siendo criticado ahora por un tuit que posteó sobre el incidente.

La muerte de Bryant ocurrió justo antes de que el exoficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fuera declarado culpable por la muerte de George Floyd en 2020, acontecimiento que desencadenó un movimiento internacional contra la injusticia racial. Al igual que con Floyd, los últimos tiroteos provocaron protestas tanto en la ciudad donde ocurrieron como en sus alrededores.

Las imágenes de la cámara corporal divulgadas un día más tarde muestran que Bryant estaba a otra chica as el oficial approached. La agresiva acción provocó que el oficial, a quien más tarde se identificó como Nicholas Reardon, le disparara a Bryant.

James posteó un tuit el miércoles aparentemente comparando al oficial con Chauvin y pidiendo que se lo haga responsable.

Además, el 17 veces All-Star de la NBA adjuntó una foto del oficial.

En su tuit, que ha sido borrado, James no deja ninguna duda sobre su visceral reacción respecto al incidente y sobre el oficial que disparó fatalmente a la joven.

“ERES EL QUE SIGUE,” escribió, junto con el emoji de un reloj de arena y el hashtag “#ACCOUNTABILITY.” Incluyó además la foto, que parecía haber sido extraída del video.

Aunque James más tarde eliminó el tuit, presuntamente tras saber más sobre el incidente, fotos de pantalla del posteo continúan circulando en los medios sociales.

Recientemente, James regresó a Twitter con una serie de tuits que enfatizan la importancia de constatar los hechos e informarse bien sobre cada asunto. También reiteró su solidaridad hacia la familia de Bryant.

“La ira no le hace bien a nadie, ¡y eso me incluye! ¡Constatar los hechos y educarse, sí! Mi enojo sobre lo que le pasó a esa chica sigue presente ,” tuiteó. “¡Mi solidaridad para su familia y que prevalezca la justicia!” James también escribió que borró el tuit para que no se usara para “generar más odio”. James ha sido una voz muy efusiva en la lucha contra el racismo y la brutaliada policial.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021