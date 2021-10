LeBron James comparte detalles de su última lesión: ¿Qué le pasó?

LeBron James hizo lo que pudo en la cancha con Los Angeles Lakers al final de la última temporada, pero estaba lejos de estar al cien por ciento.

Mientras hablaba con los medios previo al primer partido de la temporada, James habló por primera vez sobre su lesión de tobillo que lo forzó que perdiera un total de 26 partidos. Tuvo un efecto que duró hasta casi el final de la temporada libre.

“Se demoro un poco,” James le dijo a los reporteros el lunes. “No hice muchas cosas de baloncesto durante los primeros dos meses del verano, que es algo muy raro para mi, porque mi tobillo no estaba respondiendo de la manera que quería responder.

“Y lo mejor que le pasó en el verano fue que tenía tiempo. Tenía que prepararme cuando el tobillo estaba listo. Siempre estaba entrenando, siempre estaba entrenando porque no estuve en la cancha mucho. Estaba haciendo otras cosas, entrenando, empujando, viendo si puedo hacer otras cosas con mi tobillo. Hasta que no podía sentir ningún tipo de dolor y mi flexibilidad llegó a estar donde estaba antes. En ese momento, sabía que podía estar de nuevo en la cancha.”

La lesión de tobillo de James no tiene nada que ver con su edad. Fue un incidente muy improbable cuando el alero de los Hawks Solomon Hill cayó encima de su pierna. Antes de la lesión, James estaba encaminado para ganar el MVP.

James no llega a la temporada con una mentalidad de temor. Quiere jugar todos los minutos que puede, y se siente mejor cuando juega más minutos.

“No juego I don’t play the game thinking about injuries,” James told reporters. “And I also feel worse when I play low minutes.”

James promedió la menor cantidad de minutos por partido la temporada pasada con 33.4. Esto ocurrió después de una temporada abreviada por causa de la pandemia en la que los Lakers ganaron el título en la burbuja. El entrenador de los Lakers Frank Vogel djo que verá cómo sale todo, pero el objetivo es que James juegue entre 34-36 minutos.

Frank Vogel wants to keep LeBron James to about 34 minutes a night this season. — Ryan Ward (@RyanWardLA) October 18, 2021

“Seremos inteligentes,” dijo Vogel. “Obviamente uno no quiere que juegue 82 partidos, pero no vamos a prescribir X cantidad de noches libres. Lidiaremos con eso durante la temporada.

“En algunas maneras, si se queda ahí demasiado tiempo y se enfría es peor que si estuviese jugando. Especialmente porque ha estado jugando en este tipo de rotación por tanto tiempo.”

James no mira a los problemas de año pasado

No es un secreto que las coass no terminaron como los Lakers lo planearon ya que fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Suns después de armar una plantilla que se había considerado una mejora por encima del cuadro con el que ganaron el título. Pero la química nunca se formó para los Lakers y las lesiones de James y Anthony Davis descarrilaron su campaña.

Los Lakers ahora tienen un equipo completamente diferente, con Russell Westbrook uniéndose a Davis y James para formar un big three.

“Estoy motivado por tener la oportunidad de ganar un campeonato,” dijo James. “POr eso juego. Es una de las mejores y más breves sensaciones que uno puede sentir. Ganas un título y todo lo que habías invertido en esa temporada, te pega de una. Pero un par de horas después, uno dice: ‘Terminó’”.

“Todo el tiempo uno busca cómo volver a estar en ese momento una vez más. En serio. Esa sigue siendo la motivación aún, simplemente uno quiere sentir eso.”

Los Lakers están +400 para ganar el título, solo detrás de los Brooklyn Nets, según Vegas Insider.

