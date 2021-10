LeBron James y Anthony Davis envían un mensaje a Russell Westbrook: ¿Qué dijeron?

Russell Westbrook no tuvo el debut que había soñado con Los Ángeles Lakers, pero sus compañeros están haciendo todo lo que pueden para alentar al nuevo base del equipo. Westbrook hizo ocho puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias tirando desde el 30.8% de la cancha en la derrota de los Lakers contra los Warriors. LeBron James dijo que Westbrook es “muy duro consigo mismo” y su mejor consejo fue que se fuera a su casa y mirara algo gracioso en Netflix.

“Le dije a Russ que se vaya a su casa y mire una comedia, alguien que lo alegre un poco”, les dijo James a los reporteros en su conferencia del 21 de octubre. “Es muy duro consigo mismo, se lo dije, no seas tan duro contigo mismo, es solo un partido. Entiendo que eres competitivo, todos lo somos y nos sentimos así cuando no jugamos bien o a la altura de nuestra habilidad, entonces también lo entiendo perfectamente. Simplemente no quiero que sea tan duro consigo mismo.”

“Espero que al menos eso repercuta en él. Que no sea tan duro consigo mismo y como le dije, tú te vas a tu casa, verá a sus tres hijos. Puede que estén durmiendo, pero seguro le sacarán una sonrisa y tienes una esposa y una familia hermosa. Entonces, al final del día, te vas a tu casa y piensas ‘OK, eso no estuvo tan mal’ Realmente no es tan malo.”

Davis: ‘Conozco a Russell Westbrook, sé la razón por la que te trajimos al equipo’

La gran estrella de los Lakers Anthony Davis indicó que Westbrook debe ser más agresivo ofensivamente en vez de buscar involucrar a sus compañeros. Davis quiere ver a un Westbrook agresivo por eso le dijo “sé la razón por la que te trajimos al equipo”.

“Sé él, lo pienso muchas veces e incluso en la pretemporada, quiere incluir a todos, legítimamente, eso es lo que hace haciendo un doble triple”, Davis explicó en la conferencia de prensa post partido del 21 de octubre. “Entonces, quieres lograr esas asistencias e involucrar a otros para abrirles el camino, pero muchas veces cuando llegas ahí, ellos se abren y entonces le queda un panorama abierto o una volcada, pero él sigue buscando pasar la pelota.”

“Es decir, queremos que sea él mismo, que sea agresivo, sé Russell Westbrook. Sé la razón por la que te trajimos al equipo y cuando lo sea, todos los demás veremos cómo jugar alrededor suyo. Es todo un aprendizaje y como dije antes, fue su primer partido en nuestro primer partido, continuaremos viendo cómo jugar con él y lo haremos sentir más cómodo y tendrá esos partidos a los que estamos acostumbrados.”

Westbrook: ‘No hay mucho’ que aprender de su début

Luego de su debut, Westbrook no tenía mucho ánimo para hablar de su primer juego con los Lakers. Dijo que “no hay mucho” de lo que pudiera aprender dado que los Lakers habían perdido el encuentro.

“Lo veré y me fijaré”, explicó Westbrook en la conferencia de prensa después del partido. “Miraré la grabación y veré, pero no ganamos, así que supongo que no habrá algo, pero no mucho, al menos desde mi perspectiva.”

