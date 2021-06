LeBron James hace admisión sobre lesión: ¿Qué dijo?

LeBron James no estuvo contento con su propio desempeño durante la serie de primera ronda de Los Angeles Lakers contra los Phoenix Suns y hay una razón para esto.

James regresó antes de lo debido de un esguince de tobillo para poder estar presente en la postemporada. Sin embargo, no estaba totalmente recuperado lo cual quedó en evidencia cuando su récord perfecto en la primera ronda llegó a su fin.

Chris Haynes de Yahoo Sports habló con James sobre la lesión, dejando al descubierto cierta información interesante.

La salud del cuatro veces campeón estaba al 85% para la serie, pero ese porcentaje fluctuó partido a partido, según algunas fuentes. El esguince de tobillo fue la razón principal por la cual él no podía penetrar y atacar constantemente la pintura como está acostumbrado a hacer. “No estoy preocupado para nada,” James le dijo a Yahoo Sports. “Solo necesito descansar. Me lo dijeron desde un principio. Di todo lo que tenía para dar.”

A pesar de la lesión, James promedió 23.3 puntos, 8.0 asistencias y 7.2 rebotes en la serie, lo cual no es motivo de burla. Sin embargo, como Haynes señaló, a James le costó mucho llegar al aro, lo cual era lo que le permitía ganar partidos -y series- en el pasado.

LeBron James está listo para descansar y recuperarse

James cumplirá 37 años de edad la próxima temporada y parece ser que tendrá que descansar el tobillo -al menos por un tiempo- esta temporada, pasando por alto los Juegos Olímpicos.

“No, creo que voy a jugar para los Tune Squad este verano en lugar de participar en lugar de los Juegos Olímpicos”, dijo James, promoviendo su película Space Jam: A New Legacy.

Después de haber estado ausente 26 partidos esta campaña, James está listo para descansar y recuperarse, esperando poder competir y pelear por un título la próxima temporada.

“Obviamente, va a hacer maravillas en mí,” dijo James sobre la posibilidad de descansar. “Durante la temporada ni siquiera puedo hablar de descansar, ni siquiera me gusta poner mi mente y mi enfoque en eso, me hace más débil.

Pero en la temporada libre, tengo la oportunidad de descansar. Tenemos como tres meses para recalibrar, tener mi tobillo otra vez al 100% como lo tenía antes de ese juego contra Atlanta. Y eso es lo más importante para mí”.

Anthony Davis no se arrepiente de jugar lesionado

El estado físico de la co-estrella de James, Anthony Davis, estaba significativamente por debajo del 85%, ya que sufrió una lesión de rodilla y una distención inguinal contra los Suns. Los Lakers pusieron a jugar a Davis en el Juego 6, pero rápidamente quedó en evidencia que no debería estar en la cancha.

“No podía moverme hacia mi derecha,” Davis le dijo a Yahoo Sports. “Por eso reaccioné de esa forma [en el primer cuarto] cuando [Devin] Booker me pasó por izquierda, tuve que moverme hacia mi derecha. Eso dolió mucho. No podía hacer nada, solo tenía muchas ganas estar allí en la cancha por mi equipo.

“Que yo haya salido a la cancha no tiene nada que ver con tratar de hacerme el fuerte. Sentía que le debía a mi equipo el intentar estar en la cancha con ellos. Sabía que la única manera en la que iba a lograr recuperarme lo suficiente para jugar era descansando, pero el tiempo no estuvo de mi parte. Así que hice el intento. No me arrepiento de nada. Estaré bien. Nuestro equipo estará bien. Me gustan nuestras posibilidades cuando estoy saludable.”

Davis promedió 17.4 puntos y 6.6 rebotes en la serie.

