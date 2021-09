Joan Laporta, muy molesto con el agente Jorge Mendes a causa de Ansu Fati

Según los informes, el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, está “muy molesto” con el agente de Ansu Fati, Jorge Mendes, porque ha estado ofreciendo al jugador de 18 años a diferentes clubes para intentar conseguir un mejor contrato para el delantero.

Mendes ha ofrecido a Fati al campeón de la Premier League, el Manchester City, y a “varios grandes de Europa” para “asustar” al Barcelona para que negocie su renovación de contrato lo antes posible, según El Nacional.

Sin embargo, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, “pidió a Txiki Begiristain que no entrara a negociar por Fati” porque no quiere “perjudicar al Barcelona” en “una de las situaciones económicamente más delicadas de su historia”.

El gesto de Guardiola “ha sido muy bien recibido” por Laporta, que está “muy molesto” con Mendes y está ansioso por que Fati dé una “renovación a la baja” para ayudar a la delicada situación financiera del club.

El contrato actual de Fati expira el próximo verano, pero el adolescente es uno de los cuatro jugadores que el Barça quiere renovar como una prioridad, según Marca. El delantero está lesionado desde noviembre de 2020, pero el club ha demostrado su fe en el joven al entregarle la camiseta número 10 para la campaña 2021-22.

Laporta responde a los rumores sobre Ansu Fati

Laporta ha hablado de Fati durante el parón internacional y ha desmentido los rumores de que el club pusiera a la venta al adolescente. La Cadena SER informó que el club intentó vender a Fati por 100 millones de euros este verano.

El presidente del Barcelona insistió en que eso era falso y también elogió al joven por hacerse cargo de la famosa camiseta con el número 10 de Lionel Messi tras su sorprendente salida este verano.

“Nunca lo pusimos a la venta”, dijo. “Otra cosa es que apareció en un diario que un club inglés iba a hacer una oferta. Esta oferta nunca llegó. Ansu fue valiente porque aceptó el ’10’, pero solo lo aceptó si los capitanes le daban luz verde”.

¿El regreso de Fati, retrasado?

Fati se está acercando a su regreso con primer equipo después de volver a los entrenamientos, pero todavía hay informes contradictorios sobre cuándo el adolescente finalmente estará listo para hacer su tan esperado regreso.

El equipo médico del Barcelona esperaba que Fati estuviera disponible para el partido contra el Granada el 20 de septiembre, según el diario catalán Diario Sport.

Sin embargo, se dice que el entrenador Ronald Koeman no tiene ninguna prisa para que Fati vuelva a jugar, lo que significa que puede que no aparezca hasta octubre, según informó Javi Miguel en Diario AS.

El informe añade que no se espera que Fati juegue en los próximos partidos del Barça contra el Bayern de Múnich, Granada, Cádiz, Levante, Benfica o Atlético de Madrid. Un objetivo más realista es el choque liguero con el Valencia el 17 de octubre.

Koeman ya ha dejado claro que no correrá riesgos con Fati. “Necesita más entrenamiento, más fuerza. No correremos ningún riesgo con Ansu en ese sentido”.