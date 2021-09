Laporta dio detalles de cómo quedó su relación con Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha insinuado que el ex capitán del club, Lionel Messi podría regresar al club para terminar su carrera antes de que finalmente decida colgar las botas.

Leo Messi hizo una salida impactante del Camp Nou en el verano y se mudó al Paris Saint-Germain de la Ligue 1 en una transferencia libre, firmando un contrato de dos años con la opción de uno más.

Laporta habló este lunes con el programa Onze de Esport 3 sobre la salida de Messi y se negó a descartar la posibilidad de que el delantero regrese al club en algún momento, según informa Diario Sport.

“¿Messi en el Barça en el futuro?” él dijo. “Este no era el final que queríamos para Messi en el Barça. Ya veremos. No nos cerraremos a nada”.

El presidente del Barcelona también admitió que no le había gustado ver a Messi debutar como suplente del PSG en la victoria por 2-0 sobre el Reims antes del parón internacional. Añadió: “Bueno, nadie quería llegar a donde llegamos. Fue muy triste. Vi su debut en el PSG y fue triste verlo con otra camiseta … Es una sensación muy extraña. No me gustó verlo con esa camisa”.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Laporta habló de las salidas de Messi y Griezmann

Laporta también habló sobre las salidas de Messi y Antoine Griezmann este verano. El Barça confirmó que se había llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato para Messi, pero luego anunció que el capitán no podría continuar en el club, “debido a las regulaciones de LaLiga española sobre el registro de jugadores”.

El presidente del Barcelona hizo todo lo posible por explicar por qué los catalanes no habían podido retener a Messi.

“Nos presionaron para firmar el acuerdo de CVC con La Liga. Teníamos un preacuerdo con Leo durante mucho tiempo pero al final La Liga no lo aceptó”, dijo. “Todo lo que se ha dicho sobre la situación de Messi son hechos objetivos. La Liga nos arrinconó. O aceptamos ese acuerdo con CVC, que habría puesto en peligro el futuro del club a largo plazo, o no pudimos registrar a Leo”.

Laporta también insistió en que el club no habría podido quedarse con Messi y cumplir con el tope salarial de La Liga, incluso si Griezmann hubiera sido vendido antes de que se fuera el capitán. Y añadió: “Con todas las ventas y la marcha de Griezmann tampoco pudimos registrar a Leo Messi. El año que viene podremos tener objetivos más ambiciosos en el mercado”.

Griezmann simplemente no encajaba

Griezmann regresó al ex club Atlético de Madrid el día límite en calidad de préstamo con opción a compra. El francés deja el Barça después de no estar a la altura de su precio de 120 millones de euros y luchar por encontrar un lugar natural en el equipo.

Laporta admitió que si bien la actitud y el ritmo de trabajo de Griezmann no pueden ser criticados, el ganador de la Copa del Mundo simplemente no encajaba bien con los catalanes.

“¿Griezmann? Creo que todos esperábamos más de él, pero lo dio todo”, admitió Laporta. “No encajaba en nuestro sistema, no era el jugador que necesitábamos. Siempre ha tenido muy buena actitud. Le he enviado un mensaje deseándole que todo salga muy bien”.

El técnico de 58 años también se tomó un tiempo para respaldar al entrenador Ronald Koeman. El holandés se encuentra en el último año de su contrato en el Camp Nou y Laporta asegura que el técnico tiene su “pleno apoyo”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El padre de Kareem Nikoui, joven fallecido en Kabul criticó a Joe Biden