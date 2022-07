Propuesta menciona a rival de los Lakers posiblemente beneficiádolos: ¿Quién llegaría?

De cara a la temporada baja, parecía que Los Angeles Lakers casi no tenían opciones para mejorar significativamente la lista. Sin embargo, una opción intrigante ha estado disponible para el equipo en las últimas semanas. Kyrie Irving parece haber terminado con los Brooklyn Nets y al equipo le gustaría moverlo.

Está interesado en los Lakers y el equipo está interesado en él. No hay otros equipos en la NBA que quieran al guardia. Lo que dificulta las cosas es que Los Ángeles no tiene buenos activos para ofrecer a los Nets. Si se va a concretar un trato, los Lakers pueden necesitar que un tercer equipo se involucre. Eric Pincus de Bleacher Report detalló un escenario en el que los San Antonio Spurs podrían ayudar a Los Ángeles:

El draft de 2023, encabezada por el prospecto francés Victor Wembanyama, puede valer el cambio de dirección de los Spurs. Si es así, tomar el salario de Westbrook por consideraciones de draft podría resultar atractivo. A los Nets les vendría bien un centro titular como Jakob Poeltl de los Spurs, además de una excepción de intercambio de $27.5 millones. Es probable que San Antonio necesite enviar a uno de Doug McDermott o Josh Richardson a Los Ángeles o Brooklyn. Junto con Irving, los Lakers podrían tomar tanto a McDermott como a Richardson, pero no sin enviar salarios adicionales como Kendrick Nunn, Horton-Tucker u otros. Quizás Poeltl reduzca la demanda de los Nets por parte de los Lakers por Irving. Los Ángeles puede estar dispuesto a renunciar a uno primero, pero dos pueden arruinar su interés. Los Spurs, sin embargo, tendrían que ser compensados ​​adecuadamente. Renunciar a Poeltl (si es que está disponible) mientras se enfrenta a Westbrook (para comprarlo) puede ser una gran pregunta

¿Los Spurs puede ayudar a los Lakers?

Es una nueva era para los Spurs, ya que cambiaron al base All-Star Dejounte Murray a los Atlanta Hawks. Eso indica que es tiempo de reconstrucción para San Antonio. Dado que se están reconstruyendo, el equipo puede asumir algunos contratos malos y acumular selecciones de draft en el proceso. Los Lakers podrían ofrecer selecciones de draft si los Spurs los ayudan.

Dicho esto, no es ningún secreto que al entrenador Gregg Popovich no le gusta ayudar a Los Ángeles. Los dos equipos habían tenido una feroz rivalidad a lo largo de los años. A pesar de tener 73 años, Popovich planea quedarse durante parte de la reconstrucción. Es difícil imaginar que ayudaría voluntariamente a los Lakers a conseguir a Irving, pero la oficina principal de los Spurs podría anularlo considerando que el equipo está lejos de ser bueno.

Play

Video Video related to propuesta menciona a rival de los lakers posiblemente beneficiádolos: ¿quién llegaría? 2022-07-04T16:00:00-04:00

Sigue aumentando la especulación que Irving jugará para los Lakers

Whether they like it or not, the Nets might have to make a deal they don’t like just to get off Irving. With Kevin Durant requesting a trade, Brooklyn might need to consider building around Ben Simmons and whatever assets they get in a trade. Irving only has one year left on his contract so the Nets have very little leverage.

Chances are growing each day that Irving ends up in Los Angeles. It’s not what anybody expected heading into the offseason but it’s clear the situation in Brooklyn isn’t going to work. With nobody else wanting Irving, the Lakers surprisingly have some leverage in this situation.

Les guste o no, los Nets podrían tener que hacer un trato que no les guste solo para deshacerse de Irving. Con Kevin Durant solicitando un intercambio, Brooklyn podría necesitar considerar construir alrededor de Ben Simmons y cualquier activo que obtengan en un intercambio. A Irving solo le queda un año de contrato, por lo que los Nets tienen muy poca influencia.

Cada día aumentan las posibilidades de que Irving termine en Los Ángeles. No es lo que nadie esperaba de cara a la temporada baja, pero está claro que la situación en Brooklyn no va a funcionar. Como nadie más quiere a Irving, los Lakers sorprendentemente tienen algo de influencia en esta situación.

LEER MÁS: VIDEO: Se vuelve viral momento en el que Nate Díaz le pega a un periodista durante UFC 276