Lakers entre los favoritos para fichar a base campeón de la NBA: ¿Quién podría llegar?

Varios expertos creen que Los Angeles Lakers necesitan un nuevo base titular la próxima temporada, ya que Russell Westbrook no encajaba bien junto a LeBron James y Anthony Davis en 2021-22.

Westbrook ocupó el segundo lugar en la NBA en pérdidas de balón y su porcentaje efectivo de tiros de campo del 47,6 por ciento fue el sexto peor de la liga.

Keith Smith de Spotrac cree que sería un “total shock” si Westbrook no elige su opción de jugador por valor de $ 47,063,478 para la próxima temporada. Los Lakers pueden tratar de cambiar al MVP único si elige su opción de jugador y hay algunos apostadores que creen que el púrpura y el oro podrían conseguir un siete veces All-Star y un campeón único esta temporada baja.

La estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, tiene una opción de jugador valorada en $36,503,300 para la próxima temporada. Surgieron probabilidades sobre posibles destinos de Irving si no se queda con los Nets y los Lakers recibieron las cuartas mejores probabilidades para adquirirlo.

Odds have also surfaced on potential Kyrie Irving destinations if he doesn't stay in Brooklyn. A few interesting ones, including the Clippers and Lakers, via @SportsBettingAG: pic.twitter.com/aZWyRt1aVn — Ryan Ward (@RyanWardLA) May 18, 2022

Irving se convierte en agente libre sin restricciones este verano si no elige su opción de jugador en su contrato para 2022-23. El tío Drew jugó con James durante tres temporadas en los Cleveland Cavaliers y su nombre ha sido discutido anteriormente en la oficina principal de Los Ángeles.

Lakers han hablado de un posible cambio para fichar a Irving

Irving is a career 39.3% shooter from beyond the arc, while Westbrook is at 30.5%.

Según un inform de Ian Begley de SNY, la gente de la organización de los Lakers tuvo discusiones internas para adquirir a Irving de los Nets la temporada pasada cuando el escolta All-NBA no estaba jugando. Irving no hizo su debut en la temporada 2021-22 hasta enero, ya que se negó a vacunarse contra el COVID-19.

“Varios medios, incluido SNY, informaron que los Nets habían estado abiertos a hablar con los equipos sobre posibles intercambios de Irving durante ese tiempo”, informó Begley. “Obviamente, nada llegó a buen término. Pero algunos miembros de la organización de los Lakers discutieron la posibilidad de cambiar a Irving durante ese tramo de la temporada, dicen las fuentes.

El gerente general de los Nets, Sean Marks, sonó evasivo cuando se le preguntó sobre el futuro de Irving en Brooklyn durante su entrevista de salida. Irving solo ha jugado en 103 juegos de temporada regular con los Nets desde que firmó con la franquicia en el verano de 2019.

“Necesitamos gente aquí que quiera estar aquí”, dijo Marks. “Son desinteresados. Que quieren ser parte de algo más grande que ellos mismos, y hay un objetivo y una meta en juego aquí, y para hacer eso, vamos a necesitar la disponibilidad de todos.

“Mire, creo que eso es algo que hemos estado discutiendo y continuaremos informando y discutiendo durante esta temporada baja. Honestamente, no es solo Kyrie. Mencionas a Kyrie, pero tenemos que tomar decisiones sobre una variedad de diferentes agentes libres en toda nuestra lista. Todavía no hemos tenido ninguna de esas conversaciones, por lo que sería injusto de mi parte comentar cómo se ve con nosotros y Kyrie porque, para ser sincero, él tiene algunas decisiones que tomar por su cuenta”.

Los Lakers necesitan más tiradores y creadores de juego alrededor de James y Davis, e Irving cumple con ese requisito. Irving encaja mucho mejor junto a James que Westbrook, ya que puede disparar desde el perímetro.

Irving, durante su carrera, tiene una precisión de 39,3 por ciento desde más allá del arco, mientras que Westbrook tiene un 30,5.

James Tried to Get Irving to Lakers in 2019

According to Brian Windhorst of ESPN, James recruited Irving to the Lakers in the summer of 2019.

However, Irving signed with the Nets.

“A couple of years ago when Kyrie was headed to free agency, LeBron James was interested in trying to recruit him to the Los Angeles Lakers,” Windhorst said. “And he reached and attempted to mend fences. It lasted for a short time. When Kyrie didn’t choose the Lakers, their relationship went away again.”

According to Fanspo’s trade machine, the Lakers could trade Westbrook to the Nets for Irving and Kessler Edwards under CBA rules this summer. That trade can only happen if both Westbrook and Irving pick up their player options.

