¿Cómo ver el juego entre los Lakers vs 76ers de esta noche?

Los Angeles Lakers (14-4) continúan su camino de siete partidos, esta vez, con una parada en el Wells Fargo Center para enfrentarse a los Philadelphia 76ers (12-6) la noche de este miércoles 27 de enero.

El juego comenzará a las 7:30 p.m. ET y será televisado por ESPN. Pero si usted no tiene cable, aquí le mostramos cómo puede ver una transmisión en vivo del juego entre los Ángeles Lakers vs Philadelphia 76ers en línea de manera gratuita:

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver a los Lakers vs 76ers en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV , iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para verlo de esta manera, pero puede usar sus credenciales de FuboTV para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con espacio DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 30 canales de TV a través del paquete “Sling Orange” de Sling TV. Es el servicio de transmisión más barato con ESPN, además puede obtener $10 de descuento durante el primer mes y obtener Showtime, Starz y Epix incluidos de forma gratuita:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver los Lakers vs 76ers en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para ver de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 10 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis por siete días:

Prueba gratuita de Hulu TV

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver a los Lakers vs 76ers en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para ver videos de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales ).

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV en Vidgo, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de Vigo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver a los Lakers vs 76ers en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad. o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver el juego en vivo a través de ESPN.com o la aplicación de ESPN. Deberá iniciar sesión en un proveedor de TV para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Vidgo para hacerlo.

Previa: Lakers vs 76ers

Lebron James anotó 46 puntos, siendo el máximo de la temporada, en la victoria de los Lakers por 115-108 sobre los Cleveland Cavaliers el lunes pasado. James tuvo una marca de 7-11 desde el rango de tres puntos, y se puso a cuatro de ex equipo, anotando 21 puntos.

“Realmente asombroso”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, sobre el desempeño de James, a través de USA Today. “Su disparo fue simplemente ridículo. Si estuviera jugando contra él, realmente no sabría que hacer para frenarlo y más si está disparando tan bien”.

Anthony Davis también anotó un doble-doble en la victoria, anotó 17 puntos y atrapó 10 rebotes, pero la noche se centró en LeBron. “Cuando juega así, es divertido de ver”, dijo Davis sobre James. “No faltaba. Estaba por todas partes”.

Los Ángeles tiene un impresionante 10-0 como visitante en lo que va de temporada, y está 3-0 en su gira actual.

Por su parte, los Sixers vienen de una derrota por 119-104 ante los Detroit Pistons el lunes por la noche. Tobias Harris abrió el camino para Filadelfia, anotando 25 puntos, y fue uno de los cinco jugadores en anotar más de 10 puntos. Tyrese Maxey agregó 17 puntos, pero el equipo claramente estaba perdiendo a su superestrella.

El actual Jugador de la Semana de la Conferencia Este, Joel Embiid, se perdió el juego debido a la tensión en su espalda, y su reemplazo, el veterano Dwight Howard, solo pudo conseguir cinco puntos y cuatro rebotes en relevo. El entrenador Doc Rivers acudió a Tony Bradley en la segunda mitad y logró más éxito. Bradly anotó 12 puntos y agarró nueve tableros, por lo que puede ser la solución para que Embiid avance.

“Simplemente me gusta Dwight con el segundo grupo”, dijo Rivers después del juego. “Me estaba pateando a mí mismo, porque quería hacer eso, y luego, como Tony no ha jugado mucho, no lo hice comenzar el juego”.

Con el regreso de Embiid aún incierto (ya se ha perdido cuatro juegos en la temporada), los Sixers necesitarán encontrar una manera de mantenerse en la cima de la Conferencia Este hasta que vuelva al 100 por ciento.

“No tengo muchas preocupaciones en este momento de la temporada con todos los muchachos que han entrado y salido. Realmente no me preocupo mucho por eso. “Obviamente, tienes que ganar partidos sin Joel. Pero primero tienes que poner a tu equipo en orden ”, dijo Rivers. El miércoles por la noche tendrá una tarea difícil contra James y compañía.

