ULTIMA NOTICIA: La Liga anuncia a su jugador del mes ¿quién fue el ganador?

El mes de febrero fue un gran mes en lo general para el Barcelona y especialmente para su capitán Leo Messi. El argentino tuvo un gran mes en el que se convirtió en el goleador del fútbol español al lado de su amigo Luis Suárez.

Por eso La Liga lo designó como el jugador del mes de febrero al haber anotado siete goles en los cinco encuentros que disputó durante el mes de febrero. Además es el máximo goleador de La Liga Santander con 19 en lo que va de esta temporada. El rosarino ya se perfila para ganar un inédito octavo Pichichi esta año en el que se especula que puede ser el último con el cuadro culé. Más allá de los goles sus contribuciones han aportado al pleno de victorias del FC Barcelona que ya lleva 12 de 14 enfrentamientos que lleva sin perder.

Messi también ha dado dos asistencias en esos partidos en los que el Barcelona ganó cuatro y empató con el Cádiz.

En la votación, el máximo referente del FC Barcelona superó candidatos como Alexander Isak de la Real Sociedad, el guardameta de Sevilla Yassine Bounou , Thibaut Courtois del Real Madrid, Álex Berenguer del Athletic Club, Nabil Fekir del Betis y José Luis Morales del Levante.

El presente de Messi y el Barcelona

Este galardón es otro más que recibe Messi y se sigue afianzando como una auténtica leyenda del fútbol español. El argentino ya suma 463 goles en 508 partidos en La Liga Santander. Durante el mes de febrero, Leo ha marcado dos nuevos dobletes en su trayectoria personal. Concretamente, contra el Deportivo Alavés y el Elche CF.

Más importante aún es la manera la cual Messi pudo superar el peor comienzo de su carrera para poder llegar e esta en este buen momento futboístico que le ha permitido al Barça volver a meterse en la pelea por el título liguero.

También han llegado a la final de la Copa del Rey donde enfrentarán al Athletic Club en el Estadio La Cartuja de Sevilla.Pero más importante para Leo y el cuadro blaugrana es el partido a mitad de semana en Paris ante el PSG. En ese emparejamiento, el equipo parisino va ganando por 4-1 después de desmantelar al Barça en el Camp Nou. La diferencia ahora es que este equipo de Ronald Koeman está anímicamente mucho mejor que el que enfrentaron hace tres semanas atrás. Este partido puede ser de los mejores de esta fase si las tendencias actuales siguen vigentes para ese entonces.

