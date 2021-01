Esta fue la insólita jugada de Lebron James contra los Rockets ¿que hizo?

Lebron James sigue haciendo cosas que dejan a los fanáticos perplejos con algunas de las cosas que hace en la cancha del baloncesto. A sus 36 años, el estelar jugador de los Lakers tiene a los actuales campeones pasando por un buen momento y son el mejor equipo de la NBA con marca de 9-3.

El martes, el cuadro angelino derrotó a un caótico Houston Rockets por 117-100. En este partido James fue uno de los máximos anotadores del partido con 26 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias en el partido.

Pero lo más memorable del partido fue un triple que anotó en el segundo periodo en el cual se dio vuelta y comenzó a mirar a su propio banco mientras el balón estaba en camino al aro. El balón terminó entrando y esos tres puntos terminaron siendo virales en redes sociales después de que los Lakers lo publicaron en redes sociales.

Todo esto ocurrió e la primera mitad cuando los Lakers terminaron anotando 72 puntos antes de irse al entretiempo. Los Ángeles extendieron su ventaja a 28 puntos en el tercer periodo. Durante este tramo, Anthony Davis fue vital al terminar el partido al anotar 19 puntos y 10 rebotes.

Harden pide irse

En Houston, la novela continúa y el martes se escribió un nuevo capítulo Después del partido, el estelar base de los Rockets, James Harden, pidió que lo cambiaran a otro equipo. Esto extendía el calvario por el cual está pasando el equipo.

Harden fue el máximo anotador de los Rockets con 16 puntos. El jugador admitió que la situación en Houston “no tiene arreglo“. Con marca de 3-6, Harden fue bien breve en su teleconferencia de prensa.

Harden, quien pasa por uno de sus peores momentos de los últimos años ya parece que no quiere estar en la Ciudad Espacial. Él ha sido autocrítico, pero también ha criticado al equipo al decir que no “son lo suficientemente buenos” para competir. Su rendimiento tampoco ha ayudado mucho ya que no ha superado los 20 puntos anotados en cuatro partidos consecutivos, la peor racha que ha tenido desde el 2012.

Se tendrá que ver si Houston finalmente le dará su deseo de irse en los próximos días y quién hará la mejor oferta para conseguir al estelar jugador.

Con la victoria, los Lakers sigue invictos a domicilio y seguirá fuera de casa cuando visite a Oklahoma City, Nueva Orleans y regresa a casa para enfrentar a los Golden State Warriors el próximo lunes.

Mientras tanto, los Rockets enfrentarán a San Antonio en partidos seguidos y después visitará a los Chicago Bulls el lunes.

