La confrontación de Russell Westbrook con un fanático fue viral: ¿Qué pasó?

“No hay mejor sensación que ir a enfrentar a alguien que siemre juega a un alto nivel y que lo va a dar todo.”

Russell Westbrook no se preocupa por los problemas de pretemporada

Los Lakers no ganaron un partido en la pretemporada y Westbrook no tuvo el mejor rendimiento. A la misma vez, él no está muy preocupado, especialmente considerando que el equipo se acostumbrando a jugar con LeBron James y Anthony Davis.

“Honestamente, no te puedo decir. He estado en la liga durante 13 años,” dijo Westbrook. “Nunca supe cuál fue mi marca en pretemporada en ninguno de mis años. Creo que eso debe contestar tu pregunta. No sé nada sobre la pretemporada. Así que no importa.”

Los Lakers también están implementado un sistema ofensivo y eso ha causado algunos rendimiento desprolijos en pretemporada.

“Estamos buscando fluir en nuestra ofensiva esta temporada. Estamos acotejando cierto nivel de improvisación y más cortes, para que la defensiva no pueda estar esperando ciertas cosas y ser menos predecibles,” dijo del entrenador de los Lakers Frank Vogel.

Los Lakers comienzan su temporada regular contra los Warriors el martes 19 de octubre.

LEER MÁS: LeBron James rompe el silencio sobre los rumores de su pérdida de peso: ¿Qué hizo?