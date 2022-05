Kyrie Irving la envía mensaje a LeBron James: ¿Se vuelva a armar otra novela?

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, ha tenido una historia complicada con su ex compañero de equipo, Kyrie Irving. En 2020, James se molestó cuando Irving elogió la capacidad de Kevin Durant para actuar en los momentos decisivos de los partidos, diciendo que Irving indirectamente lo estaba criticando.

Durante una entrevista el 6 de mayo en el podcast “The ETC”, de Boardroom, Irving intentó aclarar el drama con James. La estrella de los Brooklyn Nets enfatizó que no tenía la intención de faltarle el respeto a James y agregó que “respetaba muchísimo” a la leyenda de los Lakers.

“Le mando un saludo a LeBron, ¿entiendes? Sintió que lo estaba despreciando, y nunca lo despreciaría de una manera que probablemente lo haría tener que salir a responder a cosas como esa, ¿entiendes? dijo Irving. “Lo respetaba muchísimo. Hemos peleado nuestras propias batallas como compañeros de equipo, como competidores juntos. Así que eso es parte de eso, hermano.

“Todo es divertido, pero cuando tienes que ir y comunicarte a través de canales alternativos, eso solo empeora las cosas. ¿Me entiendes? ¿Sabes a lo que me refiero? Eso ya es cosa del pasado en cuanto a cómo las personas perciben lo que se dice y cómo lo dije realmente”.

LeBron acerca de Kyrie: ‘Nunca pudimos entendernos’

Play

LEBRON vs KYRIE (BEEF) LeBron was hurt by the statement Kyrie's statements. 2020-12-10T16:35:58Z

Irving se encontró en problemas con James después de afirmar que Durant fue el primer compañero de equipo en el que confió en situaciones difíciles. James dijo que sintió que entendió el contexto de los comentarios de Irving, pero aún así se sintió menospreciado, lo que le dio a la estrella de los Nets poco margen de maniobra.

“Entonces, cuando escuché el comentario que hizo Kyrie, quería, no solo encontrar la transcripción completa, sino también llamar a mi gente, ‘Envíenme la transcripción completa’”, señaló James durante una entrevista el 8 de diciembre de 2020 en el “Road Trippin´” Podcast. “Y escuché que lo había hecho en el podcast de KD. Y me sentí, como, ´maldita sea´. Una vez que obtuve la transcripción completa, estaba como, ´maldita sea´. Y me sentí como, ‘Ah, estás loco, he convertido tiros ganadores toda mi vida’. Estaba como, ´maldita sea´, porque tú [Richard Jefferson] estuviste allí durante un par de temporadas. Quiero decir, jugué con Kyrie durante tres temporadas.

“Todo el tiempo que estuve allí, solo quería verlo ser un MVP de nuestra liga. Solo me importaba su éxito, y simplemente no nos entendimos. Simplemente no lo hicimos, pero pudimos ganar un campeonato. Eso es lo más loco, pudimos ganar un campeonato, pero nunca pudimos entendernos. Pero solo me importaba su bienestar tanto dentro como fuera de la cancha, y me dolió un poco”.

INFORME: Los Lakers analizaron un posible cambio por Kyrie

Play

THE HERD | Colin Cowherd "reacts" Nets trade Kyrie Irving to Anthony Davis from Lakers??? #Undisputed #SkipBayless #ShannonSharpe THE HERD | Colin Cowherd "reacts" Nets trade Kyrie Irving to Anthony Davis from Lakers??? 2022-05-06T17:13:27Z

Hubo una pequeña posibilidad de que James e Irving se hubieran reunido como compañeros de equipo, según Ian Begley, de SNY.TV, quien reportó que los Lakers analizaron un posible traspaso por Irving a principios de la temporada pasada, cuando la estrella de los Nets no pudo jugar en los partidos de los Nets como local, dado su estado de vacunación.

“Varios medios, incluido SNY, reportaron que los Nets habían estado abiertos a hablar con otros equipos sobre posibles intercambios por Irving durante ese tiempo”, escribió Begley el 6 de mayo. “Obviamente, nada se concretó. Pero algunos miembros de la organización de los Lakers discutieron la posibilidad de cambiar por Irving durante ese tramo de la temporada, según las fuentes.

“El acuerdo obviamente habría reunido a Irving con LeBron James. No está claro si los Lakers llegaron a algún consenso interno sobre Irving en ese momento. Y realmente no importa a esta altura. Teniendo en cuenta la situación de Brooklyn en este momento, sería sorprendente que el club no le extendiera su contrato a Irving por varios años más este verano mientras continúan buscando un título”.

LEER MÁS: Peleador de UFC quiere liquidar a McGregor y Díaz en la misma noche: ¿Quién lo dijo?