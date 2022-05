Kyrie Irving contesta a los trolls durante una transmisión en vivo de Twitch: ¿Qué dijo?

No es novedad que muchos atletas juegan videojuegos en su tiempo libre, y la superestrella de los Brooklyn Nets Kyrie Irving no es la excepción.

Tras haber sido eliminado de los playoffs, el base de los Nets tiene mucho tiempo libre, y a juzgar por sus transmisiones recientes en Twitch, parece estar ocupando gran parte de ese tiempo jugando videojuegos.

El 10 de mayo, Irving estaba transmitiendo GTA Online, la versión online de Grand Theft Auto V, y pasó mucho tiempo hablando con sus seguidores.

Gran parte de ese tiempo fue invertido en responderle a los muchos trolls que participaron de la transmisión. Irving no tiene un gran número de seguidores, apenas más de 62.000 al momento de la redacción de este artículo, por lo que no es sorpresa que haya podido leer y responder varios de los comentarios.

En un video que se hizo viral, despotricó contra los fanáticos que se burlaron de él por haberse quedado fuera de los playoffs.

Irving contraataca

Algo que la gente suele hacer cuando un equipo es eliminado es mencionar constantemente un viaje a Cancún. La gente de NBA en TNT hizo un video conmemorando la salida de los Nets después de la primera ronda, y muchos hubiesen creído que las bromas acabarían allí.

Desafortunadamente para Irving, pasó gran parte de su transmisión respondiendo a los trolls que insistían en mencionar Cancún.

“O0h, Kyrie, ¿qué hacés en casa?’ Así es como suenan todos”, comenzó. “‘¿Qué hacés en casa? ¿Te vas a Cancún? ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? Oh, Kyrie, apestas.’ ‘¿Qué estás haciendo? Oh, dios mío. Regresa a Cleveland. Oh, dios mío, Boston te odia. Oh, dios mío.’ Así es como suenan. Cucarachas.”

Irving nunca ha sido conocido por ser alguien que oculte sus emociones, y protagonizó cruces con fanáticos de Boston con frecuencia durante los playoffs, por lo que fue multado severamente.

A solas en el chat de Twitch, realmente no se contuvo y les hizo saber cómo se sentía verdaderamente. La transmisión no fue del todo negativa dado que también hizo referencia a un recuerdo de Kobe Bryant en el intercambio.

¿Qué sigue para los Nets?

Tras la eliminación, no es sencillo determinar exactamente en qué momento todo se complicó para los Nets, pero lo que quedó claro es que Irving y Kevin Durant no pueden ganar un campeonato solos.

Se presume que Ben Simmons se encontrará en condiciones y listo para ser titular la temporada próxima, por lo que un grupo de tres grandes se formaría con él, Irving y Durant. Aún así necesitarán ayuda adicional, y con la partida de Andre Drummond aún pendiente, Brooklyn necesitará otro hombre fuerte.

Los Celtics lograron avasallar a los Nets sin dificultad, y las cosas se complicaron tanto que volvieron a incluir a Blake Griffin en la rotación en un acto de desesperación. Esto no ayudó demasiado, pero Griffin tuvo algunos buenos momentos sobre el final de su carrera con los Nets si es que esa termina siendo su última actuación.

