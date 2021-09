Kyle Kuzma sale con indirecta mientras hablaba de su cambio: ¿De quién hablaba?

Kyle Kuzma es ahora jugador de los Washington Wizards, aunque en un momento todo parecía que el alero de Los Angeles Lakers estaba con estino a Sacramento.

El acuerdo estaba casi listo en el que Kuzma se iba a los Kings a cambio de Buddy Hield que llegaría a los Lakers. Pero las cosas cambiaron a última hora y los Lakers optando por el estelar base de los Wizards Russell Westbrook. El cambio de planes agarró a Kuzma desprevenido, como mencionó en el podcast No Chill With Gilbert Arenas.

“Estaba en shoqueado porque creía que me iba a Sacrament,” admitió. “El acuerdo on Sacramento para traer a Buddy Hield, eso estaba hecho. Así que estoy pensando en mi cabeza, ‘OK, Sac, un vuelo de 45 minutos. No está mal. Puedo ir a Napa.’

“Pero de la nada, te vas para Washington.”

Kuzma estaba contento por llegar a una “mejor situacion” con los Wizards en vez de los Kings, quienes no han tenido una campaña ganadora desde el 2005-06.

“Estaba super emocionado porque llegaba a uan mejor situación,” dijo Kuzma. “Ir a Sac hubiese sido divertido, me hubiese enloquecido seguramente. Así que cómo pienso. Pero tener la oportundad de jugar con Brad Beal — es alguien que quiere ser un ganador en esta liga.”

Kuzma estaba ansioso por un rol más importante

Era el momento en el que los Lakers y Kuzma fueran por caminos separados tras un par de temporadas tensas. Kuzma había sido relegado a un rol más de banquillo tras haber empezado su carrera de manera sólida con los Lakers. Este expresó durante la temporada libre que no estba satisfecho con su rol, le dijo a Bleacher Report que con un rol más consistente veía que tenía el potencial de ser un All-Star, promediando 25 puntos por partido.

“Definitivamente puedo. Lo creía,” Kuzma dijo sobre si podría ser un All-Star. “No me importa lo que piense o diga nadie. Me conozco y sé cuáles son mis habilidades. Es muy difícil ser consistente en un rol inconsitente. Estoy emocionado por tener un rol más consistente la próxima temporada.”

Kuzma fue titular en 32 de 68 partidos las temporada pasada por causa de las lesiones de los Lakers. Promedió 12.9 puntos y 6.1 rebotes por partido y fue el jugador de los Lakers con el mejor porcentaje de tri[ples. Kuzma ha mostrado mucho potencial, especialmente al principio de su temporada cuando tenía un rol más importante en un equipo joven, y no muy bueno.

Kuzma aprendió mientras estuvo con LeBron James

Kuzma no puede quejarse sobre su paso por Los Ángeles, en el cual recibió varios consejos de un grande como LeBron James. Viendo a Anthony Davis trabjar tampoco lo perjudicó.

“Sé que estar alrededor de LeBron ha cambiado mi manera de pensar en maneras muy importantes,” detalló en The Players’ Tribune. “Algo como la idea de cómo pensar sobre un partido siendo algo más que un resutado. Creo que en mis primeras temporadas acá, fui un esclavo del resultado. Pero ahora, he tenido partidos en el que he visto las cosas más allá de eso.”

Ahora con un nuevo equipo con más oportunidades, veremos la próxima temporada cuánto ha crecido Kuzma.

