Ex jugador de los Lakers bromea sobre cambio millonario por LeBron James 

El ex alero de Los Angeles Lakers Kyle Kuzma ha tomado partido en los últimos rumores acerca de LeBron James. Kuzma retuiteó una cita de Brian Windhorst de ESPN señalando que James consideraría irse de los Lakers en un futuro si esto significase poder jugar en el mismo equipo que su hijo Bronny James.

El alero de los Wizards bromeó diciendo que el gerente general del Thunder Sam Presti seguramente se alegró al escuchar dicho rumor.

“Presti está a punto de vender la granja jaja”, tuiteó Kuzma el 4 de febrero.

Por supuesto Kuzma está familiarizado con el mercado de pases dado que los Lakers le cambiaron al popular alero a los Wizards la offseason pasada como parte de un traspaso millonario por Russell Westbrook. Como referencia, el Thunder podría tener al menos cuatro seleccionados en primera ronda en el Draft 2022 de la NBA. Oklahoma City tiene el potencial de recibir a seleccionados de los Pistons, Clippers y los Suns en el próximo draft, sumado a su propia selección. El Thunder también tiene posibilidades de obtener seleccionados de los Nuggets, el Heat y los Wizards en el Draft de la NBA de 2023.

Se ha hablado mucho acerca de un posible intento por parte de los Lakers para cambiar a Westbrook, pero los recursos más valiosos del equipo continúan siendo James y Anthony Davis. Si las dificultades de los Lakers no se resuelven, ¿podrían los Lakers considerar dejar ir a James, especialmente dado que las lesiones se han vuelto más frecuentes para la superestrella las últimas dos temporadas?

James tiene contrato con los Lakers por la temporada 2022-23, pero es razonable pensar que el equipo podría considerar cambiar a la estrella si se enterara que la leyenda de la NBA podría irse. Bajo el actual reglamento, el hijo de James podría jugar en la NBA recién en el 2024. Asumiendo que James vuelva a firmar con los Lakers en 2023, la estrella tendría otros dos años antes de la temporada 2022 para jugar potencialmente en Los Angeles antes de considerar siquiera un cambio para unirse a su hijo.

Cambiar a James también es más complicado que sólo evaluar qué es lo mejor para la plantilla de los Lakers. James aún tiene un valor de traspaso increíble, pero cambiar a uno de los mejores jugadores de la NBA de la historia no es la mejor idea para los futuros agentes libres. La fuerte conexión de James con Klutch Sports no puede ser subestimada y cambiar a la estrella sin su consentimiento sería problemático en su intento por atraer jugadores a L.A. en el futuro.

El tuit de Kuzma surgió a raíz de una historia de Chris Sheridan de Maxim del 3 de febrero, quien entrevistó a Windhorst respecto al futuro de James. La fuente de la NBA cree que James estaría dispuesto a dejar a los Lakers si esto supusiera formar equipo con su hijo.

“A Lebron le gusta L.A., le gusta criar a su familia en L.A., y sus negocios post carrera se encuentran en L.A.”, señaló Windhorst. “Pero ha dejado en claro que quiere jugar con su hijo. Si esa situación se vuelve disponible fuera de L.A., lo considerará.”

Considerando el poderío de Klutch Sports, no es extraño pensar que Bronny James podría forzar su camino a los Lakers. Por el momento, el equipo está enfocado en fortalecer su plantilla actual, pero si las dificultades del equipo continúan, los rumores de traspaso podrían incluir a otros jugadores además de Westbrook.

