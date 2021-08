El ‘Kun’ Agüero confirmó el número que llevará en el Barça

El delantero del FC Barcelona Sergio Agüero ha confirmado que no usará la famosa camiseta número 10 de Lionel Messi la próxima temporada y por el contrario, lucirá la camiseta número 19 para la campaña 2021-22.

Los catalanes aún tienen que confirmar todos los dorsales del equipo para la nueva temporada, pero Agüero ha recurrido a las redes sociales para lucir su nueva camiseta del Barcelona con una publicación en Instagram.

Agüero había sido uno de los contendientes para tomar el número 10. El delantero ha usado el dorsal en su club anterior, el Manchester City, mientras que Gerard Piqué ha revelado que le dijo a Agüero que debería reemplazar a Messi.

El argentino aún no ha debutado con el Barcelona desde que llegó al club en una transferencia gratuita en el verano, y los aficionados tendrán que esperar para ver al nuevo fichaje en acción también. El Barça ha confirmado que Agüero sufrió una lesión en la pantorrilla en el entrenamiento y no se espera que regrese hasta octubre como mínimo.

Ya se especula sobre el futuro de Agüero

Puede que Agüero aún no haya debutado con el Barcelona, ​​pero ya se ha especulado que podría dejar el club. El presentador de La Liga TV, Phil Kitromilides, dijo al Spanish Football Podcast que Agüero ya está pensando en mudarse a la MLS, según informó Football España.

Se dice que el delantero está considerando sus opciones después de quedar decepcionado por la partida de su amigo Lionel Messi. El argentino parecía dispuesto a vincularse con su compatriota por primera vez a nivel de clubes antes de que el Barça confirmara que Messi no podría continuar en el club.

No es la primera vez que se especula sobre la marcha de Agüero del Barcelona, ​​a pesar de que no fichó por el club hasta mayo. El hombre de 33 años respondió a los rumores a principios de este mes y dijo a los periodistas: “No se preocupen, me tienen todo el año”.

Agüero se sumará a las opciones de ataque del Barcelona, ​​pero enfrentará una pelea por un lugar en el once inicial. Ronald Koeman ya tiene a Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Memphis Depay disponibles, mientras que Ansu Fati y Ousmane Dembélé se sumarán a las opciones del holandés una vez que regrese de una lesión.

¿Coutinho se quedará con el No. 10?

Mientras tanto, el Barça aún tiene que confirmar qué jugador, si lo hay, se hará cargo de la famosa camiseta número 10. Un jugador que ha surgido como opción sorpresa es Philippe Coutinho. Al brasileño le ofrecieron la camiseta y está considerando la posibilidad de asumir el icónico número, según informó Roger Torelló en Mundo Deportivo.

Coutinho lució el número 14 en el Barça la temporada pasada, pero ese número parece haber sido para el delantero reserva Rey Manaj. El joven de 22 años fue nombrado en la convocatoria del Barcelona para el partido del domingo contra la Real Sociedad y se le otorgó el número 14.

Sin embargo, Manaj en realidad no apareció en el partido, lo que significa que aún podría ser utilizado por otro jugador. Manaj también se ha vinculado con una salida antes del cierre de la ventana de transferencia. Según Mundo Deportivo, clubes como Cádiz, Sassuolo y Famalicao han hecho ofertas por el delantero.

