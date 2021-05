¿Barcelona trata a Koeman de “segundón”?: ¿qué ocurrió?

El Barcelona sigue sin descoyuntar el futuro del banquillo. La reunión de media hora de este martes en las oficinas del Camp Nou al igual que la comida de hace unos días en el restaurante Via Veneto de Barcelona no dejaron nada claro sobre el futuro de Ronald Koeman no el proyecto que tienen en mente para el mediano y largo plazo.

Según ha podido saber en un informe de TV3 , Laporta pidió al neerlandés 15 días adicionales de prórroga para avanzar y tratar de terminar negociaciones ya abiertas con otros entrenadores que aparentemente tienen en carpeta.

En el evento de que estas negociaciones no terminan con un acuerdo finalizado, Ronald Koeman continuaría como entrenador culé para la próxima temporada, al menos.

Ambos bandos querían mostrar una cara de unidad y de tranquilidad cuando se vieron a Koeman y se representante, Rob Jansen juntos tras hablar con la dirigencia. Estos individuos salieron con una sensación de que la actual estrategia del club apenas se basa en solamente ganar tiempo y sintiéndose tratado como una opción secundaria.

Ya se comienza a hablar de que Laporta quiere que Guardiola regrese al Barcelona para ser el guía del proyecto suyo para la próxima temporada, esto de acuerdo a Mundo Deportivo. Esto sería una ilusión si es que Pep decide marcharse después de la final de la Champions o con la mira puesta para el 2022.





¿Se queda o se va?

Desde el área deportiva, se apuesta por la continuidad de Koeman . En la actualidad, se negocian fichajes recomendados especialmente con jugadores como el nerrlandés Georginio Wijnaldum . Sin ir más lejos, este martes por la mañana, el propio Laporta quien está acompañado por individuos como Mateo Alemany y Rafa Yuste se encontró también con el representante y con el abogado del hasta ahora jugador del Liverpool.

Así pues, después de una temporada tan intensa como convulsa, Koeman se va de vacaciones sin saber cuál será su futuro inmediato, pero con un año de contrato todavía por cumplir.

La complicación de despedir a Koeman

Mientras tanto, el Barcelona ya ha estado calculando costos para saber qué le costaría para separarse del neerlandés. Estudiado su contrato, las cifras son sencillas pero no son nada fáciles de cumplir en este momento. De acuerdo a un informe de Diario SPORT, el Barça tuvo que indemnizar a la KNVB (Federación Neerlandesa de Fútbol) con 5 millones de euros para hacerse con los servicios de Koeman.

De acuerdo a esos informes, se ha dicho que fue el mismo entrenador que pagó de su ese monto de su propio bolsillo. También se ha dicho que esa cantidad tampoco se ha pagado. En cualquier caso, en el contrato de trabajo firmado con el Barça por Koeman figura una cláusula de penalización por un importe de siete millones de dólares, una cifra que el club blaugrana debe abonar en el caso de que el técnico no cumpla su vinculación hasta el final si lo decide el Barça.

Al fin al de cuentas, si el club quiere cambiar de entrenador, se calcula que tendrían que pagar un total de alrededor de $16 millones. Veremos si es posible que el equipo pueda pagar eso o encuentre una manera para negociar una salida más amigable para su bolsillo.

