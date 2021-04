Koeman, expulsado ante el Granada: ¿qué le dijo al árbitro?

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, fue expulsado durante el crucial choque de La Liga del jueves contra el Granada en el Camp Nou.

El holandés vio una tarjeta roja directa en la segunda parte, poco después de que los visitantes hicieran el 1-1. Lionel Messi había abierto el marcador para el Barça en la primera parte, pero Darwin Machís empató a los 63 minutos para el Granada.

Koeman parecía haber sido expulsado por una queja o algo que le dijo al árbitro después de que Machís empatara el partido, según Samuel Marsden de ESPN. El técnico del Barça estará dos partidos sin poder estar en el banquillo, contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid.

La frustración del técnico del Barcelona era comprensible, ya que el Barça había controlado en gran medida el partido después de tomar la delantera. El Barça llegó al partido sabiendo que una victoria contra el Granada haría que el equipo llegara al liderato con solo cinco partidos por jugar.

Koeman hace tres cambios

Koeman realizó tres cambios en su equipo para el partido del jueves. Al mediocampista Pedri se le dio descanso y fue reemplazado por Ilaix Moriba. Por otra parte, Sergi Roberto sustituyó a Sergiño Dest en el lateral derecho y Samuel Umtiti sustituyó a Clément Lenglet.

Another twist in the La Liga title race! Granada make it 1-1 with Barcelona and Ronald Koeman is sent off 😳🔴 pic.twitter.com/1vrX2q3t0e — ESPN FC (@ESPNFC) April 29, 2021

El Barcelona dominó la primera mitad y anotó el primer gol tras una gran jugada entre Messi y Griezmann. El ganador de la Copa del Mundo se giró a la perfección e hizo un precioso pase para que Messi marcara su gol número 26 en La Liga de la temporada.

🐬 "They're like dolphins chattering to each other!" LIONEL MESSI combines with Busquests and Griezmann to cut through Granada and fire Barcelona in front!#BarçaGranada – LIVE on beIN SPORTS pic.twitter.com/K7xlwwSWI5 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) April 29, 2021

Koeman hizo más cambios después de ver a su equipo sufrir contra el Granada. El holandés quitó a Oscar Mingueza y Moriba y puso a Pedri y Ousmane Dembelé en busca de un segundo gol, que finalmente no llegó.

Otro giro en la carrera por el título de La Liga

La noche del Barcelona empeoró aún más en el minuto 79 cuando Jorge Molina puso a los visitantes 2-1 arriba. El delantero logró interponerse entre Umtiti y Gerard Piqué y cabeceó un buen centro lateral.

El resultado le da al Granada su primera victoria en el Camp Nou y será un duro golpe para Koeman y Barcelona. La derrota también significa que la carrera por el título en la máxima categoría española da otro giro y deja a los catalanes en el tercer lugar de la tabla con solo cinco partidos por jugar.

El Atlético de Madrid lidera la competición con 73 puntos con Real Madrid y Barcelona a dos puntos de los rojiblancos y Sevilla un punto más atrás. El Real Madrid está por delante del Barça en la tabla gracias a un mejor registro en el “goal average”.

Koeman habló con los periodistas después del partido sobre su tarjeta roja e insistió en que no tenía idea de por qué había sido expulsado, según informó Marca.

“No entiendo el motivo de mi tarjeta roja. No dije nada malo de él ni lo insulté… pero bueno, si el cuarto árbitro quiere ser la estrella de la noche, pues muy bien”, dijo. “Le dije algo al árbitro, él me faltó el respeto y yo le respondí. Pero no lo insulté ni nada”.

Los catalanes necesitarán ganar sus últimos cinco partidos y esperar que sus rivales pierdan puntos si quieren coronarse campeones.