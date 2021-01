Tras la victoria del Barça, Koeman elogió a De Jong y Riqui Puig

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, elogió a los centrocampistas Frenkie de Jong, Riqui Puig y Francisco Trincao tras la victoria por 2-1 de este miércoles ante el Rayo Vallecano por la Copa del Rey.

Los catalanes se vieron obligados a remontar para asegurar su pase a los cuartos de final. El capitán del equipo, Lionel Messi empató gracias a un centro de Antoine Griezmann antes de que De Jong anotara el segundo tanto de la noche para el Barça.

Koeman habló sobre el centrocampista tras el partido y cree que ahora es un jugador más completo que en el su antiguo club, el Ajax, según informó Marca.

El Barça conocerá a sus rival de cuartos de final el viernes cuando se haga el sorteo de la siguiente ronda.

De Jong no fue el único jugador del FC Barcelona que recibió elogios por parte del entrenador, Koeman después de la victoria. Los jóvenes Trincao y Riqui Puig, también fueron elogiados por su entrenador después del partido.

La victoria del Barça mantiene su racha fuera de casa. El partido ha sido el octavo consecutivo del equipo fuera de casa y su única derrota ha sido solo en la final de la Supercopa de España ante el Athletic. Los dos equipos se volverán a encontrar en La Liga el domingo en el Camp Nou cuando el Barça vuelva a jugar por La Liga.

Mientras tanto, el ataque de De Jong contra el Rayo Vallecano continúa con su buena puntería frente a la portería. El centrocampista ha redescubierto su toque goleador después de luchar por encontrar el gol al principio de su carrera en el club Culé.

4 – Frenkie de Jong 🇳🇱 has scored four goals in his last seven games for @FCBarcelona in all competitions, one more than he’d netted in his previous 62 matches for the club (3 goals). Liberated. pic.twitter.com/0updsAE766

— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021