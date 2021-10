Jugadores molestos por comentarios de Koeman tras derrota en Madrid

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, optó por criticar al centrocampista Nico González, de 19 años de edad, tras la derrota de su equipo por 2-0 en La Liga ante el Atlético de Madrid y, según los informes, los comentarios del holandés no han sido bien vistos en el vestuario.

Koeman culpó al adolescente, luego del primer gol del Atlético de Madrid, marcado por Thomas Lemar en el estadio Wanda Metropolitano. El holandés dijo en una conferencia de prensa posterior al partido que “Nico dejó que Lemar corriera y marcara su primer gol” e insistió en que “nuestros centrocampistas tenían que seguir a los hombres del atlético”.

Javier Miguel, del Diario AS, informó que las críticas de Koeman “no les cayeron bien” a los jugadores, quienes sienten que no es la primera vez que el entrenador señala a individuos de esta manera. Miguel añade que Koeman puede sentirse apoyado por sus jugadores, pero “una buena parte de la plantilla hace tiempo que dejó de creer en el técnico holandés”.

Los jugadores opinan que criticar públicamente al adolescente “no se considera la mejor forma de aprender y mucho menos para darle confianza”. Uno de los jugadores senior incluso acudió a Nico para ofrecerle apoyo después de que lo hubieran retirado en el descanso.

Miguel agrega que Nico reconoció después del partido que estaba “confundido en esa jugada en específico donde Lemar terminó anotando el gol”. Se cree que no habría habido ningún problema si Koeman hubiera hablado directamente con Nico sobre su error, pero expresar sus quejas en público “se considera una falta de tacto”.

Los comentarios de Koeman tampoco han caído bien entre los seguidores del FC Barcelona tras otro resultado decepcionante para los catalanes bajo el mando de Koeman.

Muhammad Butt de Squawka Football calificó en Twitter las palabras de Koeman como “vergonzosas”.

Los escritores de Barcelona Diana Kristinne y Kevin Williams también dejaron bastante claras sus opiniones sobre las críticas de Koeman en las redes sociales.

Late to this but the worst part about Koeman publicly calling out Nico isn't that he was wrong, but that there were so many other, equally egregious flaws worth calling out the he ignored in favor of being a bully. Call all or save it for next training session.

