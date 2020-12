Koeman insiste en que el Barća debe hacer dos fichajes en enero

El técnico del FC Barcelona, ​​Ronald Koeman, sigue insistiendo en que el club deberá de concretar dos fichajes en el mercado de fichajes de enero a pesar de la difícil situación financiera por la que atraviesa el club.

El holandés se mantiene firme en su idea de que el Barça debe de fichar al central Eric García del Manchester City y al delantero del Lyon, Memphis Depay, según Fernando Polo de Mundo Deportivo.

Koeman cree que el Barça debe fortalecerse para tener alguna pelear ante el Atlético de Madrid por el título de liga de España y también para contribuir con lo que seguramente será un oponente bastante difícil en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El sorteo de la primera ronda eliminatoria se celebrará el lunes 14 de diciembre y el Barcelona se enfrentará al Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain o Borussia Dortmund.

El mercado de fichajes de enero podría resultar complicado para el Barça. El presidente interino Carles Tusquets ya ha dicho a los periodistas que el club debe vender antes de comprar, mientras que llegue el nuevo presidente a finales de mes, después de las elecciones del 24 de enero.

La defensa del Barça ha estado en el punto de mira durante toda la temporada por lesiones y errores. El central clave Gerard Piqué ha sido descartado durante varios meses después de sufrir una lesión en la rodilla y se espera que regrese en el mes marzo de 2021.

El jugador de 33 años ciertamente ha hecho falta en el equipo, ya que los porteros Marc-Andre ter Stegen y Neto se unieron a los defensas Oscar Mingueza, Clement Lenglet y Jordi Alba en cometer errores de alto nivel esta temporada, los cuales han resultado costosos.

