Koeman sobre su futuro: ¿Será entrenador del Barça la próxima temporada?

El técnico del FC Barcelona, ​​Ronald Koeman, ha hablado sobre su futuro en el club en medio de nuevas especulaciones de que el holandés podría ser despedido de su puesto al final de la temporada 2020-21.

Ronald Koeman dijo en rueda de prensa este lunes que no está preocupado acerca de los rumores y esperará hasta el final de la campaña para hablar con el presidente Joan Laporta, según ha informado Diario Sport.

“No hay necesidad de buscar cosas donde no hay nada. Desde el primer día, el presidente ha mostrado confianza en mí. Él es quien puede tomar decisiones y una vez que termine la temporada, hablaremos del futuro”, dijo. “Pero no estoy preocupado, firmé un contrato por dos años y me veo aquí el año que viene. Si ese no es el caso, el presidente tendrá que hablar conmigo. Hemos acordado hablar al final de la campaña. Aún quedan dos semanas y tenemos tres partidos muy importantes, así que ahora no es el momento de hablar de mi futuro”.

Ronald Koeman “ Me veo de entrenador del Barcelona la temporada que viene” . — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) May 10, 2021

Koeman ganó su primer trofeo como técnico del Barcelona en abril, venciendo al Athletic Club por 4-0 para levantar la Copa del Rey. Los catalanes también siguen en la contienda en La Liga con tres partidos aún por jugar.

El Barça aún debe enfrentarse al Levante, Celta Vigo y Eibar y debe ganar los tres partidos y esperar que tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid pierdan puntos si los hombres de Koeman quieren terminar como campeones de la Liga.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

“Crecen las dudas” sobre el futuro de Koeman

‼️🔴🔵 Ronald Koeman: "Mi futuro creo que no es para estar muy preocupado, tengo contrato por dos años con el club." " Laporta siempre me ha dado su confianza desde el principio, al final de la temporada nos reuniremos." " Ahora mismo, lo más importante es el título de Liga". pic.twitter.com/VbS6xuVB2v — AgenteFCB🕵️ (@Agente_FCB) May 10, 2021

Ronald Koeman firmó un contrato de dos años cuando reemplazó a Quique Setien en agosto del año 2020, pero no hay ninguna garantía de que cumpla con su contrato y se podrían realizar cambios durante el verano posterior al nombramiento de Joan Laporta como presidente.

Según Moisés Llorens y Sam Marsden de ESPN, la directiva del Barcelona tiene “varias dudas” sobre el futuro de Koeman y podría ser destituido incluso si lleva al club a ser campeón del título de liga.

Los críticos de Koeman creen que el “estilo de juego del holandés no encaja con los objetivos a largo plazo del club” y han cuestionado sus “tácticas demasiado defensivas en ocasiones”, así como sus malos resultados en partidos cruciales.

El Barça no ha derrotado a sus rivales directos, Real Madrid o Atlético, por el título de La Liga esta temporada y también sufrió grandes derrotas en la Liga de Campeones tanto ante la Juventus como contra el Paris Saint-Germain.

Koeman mantiene la calma

🔊 @RonaldKoeman: "Jugar tantos partidos pasa factura, y jugar sin público aún cuesta más" pic.twitter.com/IRZubG1Ck3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2021

También se le preguntó a Koeman si está frustrado por las continuas dudas sobre su futuro, pero insistió en que es parte del trabajo y le sucede a muchos otros entrenadores en los principales puestos de Europa.

“No creo que sea solo yo, también pasa con otros entrenadores. Quizás sea una costumbre aquí (en España). Como extranjero, no puedo cambiar eso”, agregó. “Hay cosas que están en la prensa, todo el mundo tiene su opinión … Lo único que quiero es que con la gente con la que trabajo analicemos la temporada en dos semanas y veamos los cambios que hemos hecho”.

El técnico del Barcelona volverá a la línea de banda para el próximo partido del equipo este martes ante el Levante tras cumplir una sanción de dos partidos por su tarjeta roja ante el Granada. Los catalanes pueden llegar a lo más alto de la tabla, al menos temporalmente, con una victoria sobre el conjunto de Paco López.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Busquets llevado al hospital tras golpe en la cabeza ¿Cómo está el jugador?