Keyshawn Johnson devastado por muerte de su hija: ¿Cómo murió la joven?

El exjugador de la NFL y concursante de Dancing With the Stars, Keyshawn Johnson, reveló algunas noticias desgarradoras esta semana en las redes sociales, cuando publicó que su hija mayor, llamada Maia, de 25 años, había muerto. La causa de la muerte no se reveló de inmediato.

En publicaciones bastante conmovedoras en Twitter e Instagram, Johnson escribió: “Es con una tristeza increíble que tengo que compartir la noticia sobre el fallecimiento de mi hermosa hija Maia. Maia, como mi primogénita, ha sido la alegría de mi vida y la de su Madre Shikiri. Ella llegó a nuestras vidas justo cuando ambos estábamos llegando a la mayoría de edad como adultos y ha sido una presencia constante y querida para los dos. Estamos desconsolados y devastados por su pérdida. Shikiri, los hermanos de Maia, nuestra familia y yo, apreciamos sus pensamientos y oraciones en este momento difícil”.

El exdeportista añadió: “También todos apreciamos su apoyo y respeto por nuestra privacidad, a medida que avanzamos. Gracias a todos, Dios los bendiga. Keyshawn Johnson, Sr.”.

La madre de Maia es Shikiri Hightower, quien estuvo casada con Johnson de 1998 al 2002. Según una publicación de Instagram que Shikiri hizo en 2017, Maia nació el 17 de diciembre de 1995. En esa publicación, Hightower decribió a su hija como “intrépida” e “ingeniosa”.

“Mi hija intrépida, hermosa, inteligente, bien orientada e ingeniosa, mi mini-yo, a lo largo de nuestro viaje, literalmente hemos estado creciendo, descubriendo la vida juntas. ¿Hemos cometido errores? Absolutamente, pero creo que Dios nos permite cometer errores, que aprendamos, que entendamos cómo ganar. Y mi preciosa hija, contigo más Dios, eso es todo lo que seguirás haciendo, ganando, incluso cuando sientas que estás perdiendo. Por cada dolor, recuerda, nos fortalece, te hace mejor, más fuerte. Continúa siguiendo su luz. Estás destinada a la grandeza”, dijo la madre de Maia.

Johnson, quien compitió en la temporada 17 de Dancing With the Stars junto a su compañera profesional Sharna Burgess, tiene otros cuatro hijos: Keyshawn Jr., a quien también comparte con su ex esposa Hightower, y London, Vance y Shyla, con su actual esposa, Jennifer Conrad, según People.

Los compañeros jugadores y comentaristas deportivos lamentaron la pérdida

Johnson ha sido analista de la NFL y comentarista de ESPN desde 2007. La cadena emitió una declaración de apoyo, escribiendo: “Nuestros pensamientos están con Keyshawn y su familia mientras lidian con esta tragedia impensable. Tiene el apoyo total de su familia ESPN”.

It is with incredible sadness that I have to share the news about the passing of my beautiful Daughter Maia. Maia, as my first born child, has been the joy of my, and her Mother Shikiri’s, life.

— Keyshawn Johnson (@keyshawn) March 15, 2021