Peleador de la UFC persigue a un supuesto ladrón de autos: ¿Quién fue?-VIDEO

Aunque la estrella de UFC de 185 libras, Kevin Holland tuvo una noche difícil en el octágono el sábado por la noche, eso no fue impedimento para que salga victorioso fuera del ring un rato después.

En las primeras horas del lunes 4 de octubre de 2021, Holland detuvo a un hombre que iba a robar un vehículo, según un reporte de Ariel Helwani. El entrenador de Helwani, Shug Dorsey, le dijo al periodista que Holland “detuvo a un hombre que estaba robando un auto en su vecindario.”

Según el reportaje, Big Mouth “persiguió al ladrón en su Dodge Charger y luego a pie” atrapándolo y sosteniéndolo hasta que llegó la policía. Mira fotos y un video del incidente debajo:





Play



UFC middleweight Kevin Holland apprehends alleged car thief in Texas UFC middleweight Kevin Holland jumped into hero mode just days after his no contest with Kyle Daukaus at UFC Fight Night 193. Visit us on the web: mmajunkie.usatoday.com Part of the USA TODAY network: usatoday.com Be sure to subscribe to our channel to get the latest MMA news and videos. Connect with MMA Junkie on… 2021-10-04T16:08:12Z

Earlier this am, like minutes ago, Kevin Holland apprehended a guy who was in the process of stealing someone’s car in his neighborhood, per his coach @cd_powertrain. Chased him down and stayed with him till the cops showed up. https://t.co/KzR9BAe6Mc pic.twitter.com/KkhKAHOPEU — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 4, 2021

Dorsey relató la situación y dijo que Holland fue “como un verdadero policía”

Luego del incidente, el entrenador de Holland habló con MMA Junkie acerca de lo ocurrido. Relató una conversación que tuvo con el luchador de peso medio de la UFC mientras éste perseguía al sospechoso.

“Coach, ¿estás despierto?” Holland le preguntó por medio de MMA Junkie.

“Sí, estoy despierto,” respondió Dorsey. “¿Qué sucede?”

“Estoy persiguiendo a un ladrón y estoy cerca de tu casa,” dijo Holland. “Sí, alguien robó un auto y lo estoy persiguiendo.”

“Podía escuchar a los autos dando vuelta la esquina,” dijo Dorsey. “Le pregunté en qué calles estaba. Comenzó a decirme las calles. Bromeamos que parecía un verdadero policía, coordinando con nosotros mientras manejaba.”

En un momento, Holland salió de su vehículo y persiguió al sospechoso a pie luego de que el hombre chocara dos veces, según dijo Dorsey. “Está corriendo al hombre y logra hacerlo caer,” continuó. “Lo atrapó y lo sostuvo hasta que llegó la policía.

Para Dorsey esto “no es novedad” ya que Holland está siempre dispuesto a ayudar.

“Siempre hace cosas así,” dijo Dorsey. “La gente solo ve algunas cosas. La gente solo ve lo que sale en los medios de comunicación. Ya ha habido otras circunstancias en las que Holland ayudó a varias personas. No es una novedad para mí. Si ve a alguien en una situación mala, él va a ayudarlo.”

¡Sigue la página de la UFC en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Holland luchó el sábado pasado y el combate fue declarado “sin decisión” debido a un choque de cabezas

Big Mouth intentaba regresar a las filas ganadoras el sábado 2 de octubre de 2021 en la Fight Night 193 de la UFC. Entró al octágono con dos derrotas seguidas sobre sus espaldas contra Marvin Vettori y Derek Brunson.

Holland tomó a Kyle Daukas y demostró que su defensa de agarre había mejorado mucho. Sin embargo, durante el primer round ambos luchadores chocaron sus cabezas y Holland quedó tirado por un momento. Aunque el referí Dan Miragliotta marcó la situación como algo a verificar al terminar el round, permitió que la pelea continúe y Daukas logró terminar la pelea por una estrangulación desnuda a Holland.

El choque de cabezas fue analizado más tarde por la comisión, quien no decidió en lugar de darle una victoria en el primer round por sumisión para Daukas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Cloudflare: Lo ocurrido a puertas cerradas durante la caída de Facebook