Peleador le dice que Jorge Masvidal que libere su cinturón: ¿De qué habla?

La emocionante estrella del peso wélter de la UFC Kevin Holland quiere que Jorge Masvidal suelte el cinturón de “BMF” para poder luchar por él.

Holland, un autoproclamado “BFM”, está buscando activamente un oponente de renombre, y Nate Díaz encabeza esa lista. Sin embargo, le dijo a The Schmo en una entrevista reciente que Díaz está “demasiado ocupado” para él.

“Trailblazer” también ha expresado interés en pelear contra Stephen “Wonderboy” Thompson, Sean Brady y Masvidal. Sin embargo, no ve una pelea con este último en el corto plazo.

Durante la entrevista, Holland instó a “Gamebred” a renunciar al título ceremonial que ganó en la UFC 244 en 2019 para que él y otro combatiente puedan disputárselo.

“Me encantaría Nate”, dijo Holland a través de MMA News. “Pero parece que podría estar ocupado. Entonces, quiero decir, no lo sé. Dijeron que Nate estaba demasiado ocupado para mí. ‘Wonderboy’ dijo mi nombre, lo pedí también, pero no he sabido nada.”

“Brady dijo algo sobre mí después de que gané, dije algo sobre él, no he escuchado nada. Me gustaría ‘Gamebred’, pero probablemente sea demasiado rico para un tipo como yo. Creo que debería renunciar al cinturón de BMF y dejar que otro hombre y yo luchemos por él porque, ya sabes, soy un BMF.”

Holland terminó diciendo que se enfrentará a quien sea que la UFC le ponga delante.

“No lo sé, sea quien sea que me consigan, lo que sea que al UFC quiera que haga, lo haré”, dijo Holland.

Holland tiene una marca de 2-0 desde que pasó al peso welter, Wonderboy quiere pelear contra él

Trailblazer se ha convertido rápidamente en uno de los luchadores más emocionantes de la lista y desde que bajó del peso mediano a principios de este año, tiene una marca de 2-0 en las 170 libras. Más recientemente, eliminó a Tim Means con un estrangulamiento D’Arce en la UFC Austin hace unos fines de semana. Y en marzo, acabó con Alex Oliveira por nocaut técnico en la UFC 272.

El artista marcial mixto profesional 23-7 (y una cancelación) no está clasificado en el peso wélter, sin embargo, llamó la atención de Wonderboy, uno de los principales luchadores de la división.

“Cualquiera clasificado por encima o por debajo de mí, realmente no me importa”, dijo Thompson en una entrevista reciente con MMA Junkie (crédito MMA News). “No importa, para ser honesto contigo. Tienes muchos muchachos que se acercan… Kevin Holland, quien acaba de ganar su pelea.”

“Sé que retó a Sean Brady, pero definitivamente es un tipo al que también estoy vigilando de cerca porque está subiendo rápidamente en la clasificación. Estuvo genial en las 185, hizo el corte a 170 sin mucha dificultad.”

Wonderboy ocupa el puesto número 7 según el ranking oficial de la UFC, sin embargo, tiene una marca de 0-2 en sus últimas dos actuaciones. El luchador de karate quiere volver a la acción contra otro luchador de pie, independientemente de su clasificación, y Holland cumple los requisitos.”

Holland retó a Brady tras vencer a Means

Después de derrotar a Means el 18 de junio, Holland retó a Brady durante su entrevista posterior a la pelea dentro del Octágono.

Brady, 15-0, es una de las estrellas en ascenso más populares del peso wélter. Y en su última pelea en noviembre, derrotó al ganador de “The Ultimate Fighter”, Michael Chiesa, por decisión unánime.

La victoria fue la más grande en la carrera de Brady y actualmente ocupa el puesto número 9 en el peso wélter.

LEER MÁS: [IMÁGENES Y VIDEO] Este es el daño causado por devastador tornado en Kentucky